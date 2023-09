13 volte Dinamico festival a Reggio Emilia

In arrivo a Reggio Emilia, dal 6 al 24 settembre, la tredicesima edizione del Dinamico, il festival di circo contemporaneo, musica e teatro di strada che si tiene dal 2010 nei parchi di Reggio Emilia. Sarà un’edizione molto ricca e con un ritmo un po’ diverso dal solito, che proporrà, oltre ai classici quattro giorni di festival al Parco del Popolo, diversi appuntamenti in vari luoghi della città, fino alla fine di settembre.

Si parte il 6 settembre ai Chiostri della Ghiara con il Cinematografo in collaborazione con Reggio Film Festival e Circo Paniko per raccontare la storia ventennale di un circo indipendente tra immagini e musica dal vivo. Il Cinematografo continuerà poi il 13 settembre con la presentazione dei documentari sugli artisti Claudio Stellato e Julien Voghel, e la partecipazione diretta del regista Filip Jacobson.

Si entra nel vivo del festival al Parco del Popolo, dal 7 al 10 settembre, con quattro giorni pieni di esuberanza e magia, con compagnie provenienti da tutta Europa e tre punti spettacolo (due tende e un’arena esterna). A Reggio Emilia arriveranno la compagnia Rasposo, dalla Francia, con uno spettacolo di circo intimo, inquietante e liberatorio che sarà impossibile dimenticare, l’immancabile Circo Paniko, con la nuova produzione Apocalippo musicato dal vivo, Valentina Melotti con la sua intensa Marisa ispirata alla Venere di Milo, Patfield e Triguero con Gibbon, il piccolo teatro di Nadia Addis, uno spettacolo speciale, per un pubblico di sole quattro persone alla volta, il Little Garden di Fabrizio Solinas che accompagnerà il pubblico nei meandri dell’amore, i Cia D’es Tro con una delle trottole più grandi del mondo, La Triochka con Topdown e Cristiano Grandi con Sciò. Torna anche il progetto In-forma-breve, dove quattro artisti della scuola Flic porteranno il frutto di un anno di lavoro di perfezionamento alla scuola di Torino. Attorno agli spettacoli non mancheranno i laboratori per bambini e ragazzi, lo storico Luna park di legno, e la musica dal vivo, dall’ora dell’aperitivo fino a sera: un mix di sound esotici e citazioni emiliane. Apriranno le danze gli Archam giovedì 7 settembre dalle 19:15 con un repertorio di musiche e balli tradizionali che chi vorrà potrà sperimentare insieme a Reggio Balla dalle 17:30 sempre al parco. Venerdì 8 dalle 23:00 sarà il turno dei Mombao, che mixeranno brani originali e musica popolare di Africa, Est Europa e Medio Oriente con un’elettronica punk dal ritmo trascinante, mentre sabato 9 dalle 23:00 ad accendere il palco concerti saranno i Forro Tzigano che fonde world music e ritmi brasiliani. Dopo ogni concerto si continua a ballare con Miss Rossella e il suo sound trascinante fatto di rock, rap, hip hop ed elettronica.

La rassegna di circo contemporaneo continuerà poi per tutti i week end di settembre. Venerdì 15 settembre al Teatro Piccolo Orologio (ore 21:00) appuntamento con La Donna Lampada: in scena l’artista catalana Laia Picas Rodereda, che presenta una tappa di lavoro del suo spettacolo al termine di una residenza artistica. Laia è stata ed è sostenuta da Dinamico nell’ambito del premio europeo Effea e del progetto di diffusione della creazione circense contemporanea Solo But Not Alone.

Il 16 e 17 settembre (ore 21:00) Dinamico farà tappa alla Fonderia Aterballetto, durante la Festa della Danza, con il dittico Instante di Juan Ignacio Tula e Lontano di Marica Marinoni, due soli in forma breve, due ricerche raffinate e decisamente contemporanee con un unico strumento circense, la roue cyr.

Gli ultimi appuntamenti dell’estate saranno il 23 e 24 settembre con il consueto ponte tra i Festival Dinamico e Aperto, in collaborazione con la Fondazione I Teatri: arrivano in città Les Josianes ou l’art de la resistence, uno spettacolo emozionante, acrobatico e popolare (23 settembre ore 15:00 e ore 18:00 al Parco del Popolo) e Mazùt lo storico spettacolo della pluripremiata compagnia Barò D’Evel (24 settembre ore 18:00 al Teatro Cavallerizza).

Il Festival Dinamico è realizzato con il contributo di MiC – Ministero della Cultura, Regione Emilia Romagna, Comune di Reggio Emilia nell’ambito del bando Cultura #RE23. Viene organizzato in collaborazione con La Collina, Fondazione I Teatri, Mamimò, Reggio Film Festival, Biobottega Rinna. Sponsor dell’evento: Naturasì, Ecor, Emilbanca, Vtech, LesiGarden.

I biglietti degli spettacoli sono acquistabili in prevendita su www.dinamicofestival.it.