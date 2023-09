Da lunedì 4 tornano i carri d’uva per le strade, la Polizia Locale invita a prudenza e …pazienza

La Polizia Locale, nel ricordare che lunedì 4 settembre inizierà la pigiatura dell’uva nelle cantine del territorio, invita gli automobilisti – e in generale tutti gli utenti della strada – alla prudenza oltre che alla pazienza: per alcune settimane infatti, specie in certi orari della giornata, i tradizionali carri in viaggio da e per i centri di pigiatura potrebbero determinare qualche rallentamento e incolonnamento nella viabilità prossima alle sedi.

Situazione consueta nella stagione della vendemmia, effetto inevitabile di questo antico e importante settore della nostra economia, verso il quale appunto la Polizia Locale raccomanda rispetto e “tolleranza”.