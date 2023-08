Sassuolo – Verona con Domenico Berardi in campo

La sfida di venerdì sera alle 18:30 al Mapei Stadium è stata aperta in termini di conferenze stampa ufficiali dall’uomo del momento si potrebbe dire, Marco Baroni attualmente allenatore del Verona che iniziato questo campionato con due vittorie consecutive.

Il mister degli Scaligeri ha definito difficilissima ma bella la sfida che li attende contro il Sassuolo in quanto considera il gruppo di Dionisi attrezzato e ben collaudato.

Le due sconfitte rimediate dai neroverdi sempre secondo Baroni non possono essere in alcun modo considerate come indice di poca pericolosità da parte dei padroni di casa. Atalanta e Napoli (in casa) sono a detta dell’allenatore toscano, proibitive per molti, Verona compresa.

Alessio Dionisi ha parlato un giorno dopo il collega e ai giornalisti presenti al Mapei Center ha portato di certo la notizia più attesa. Domenico Berardi confermato al Sassuolo (mercato chiuso), domani sarà della partita.

Non è stato semplice gestite questo primo periodo con il mercato ancora aperto ha detto Dionisi, essendo tra le vocazioni del Sassuolo oltre al mantenimento della categoria anche la valorizzazione dei suoi calciatori.

Il Mister si aspetta una prestazione in linea con quella vista nella partita di esordio contro l’Atalanta ma con maggiore determinazione nello sfruttare le occasioni offensive.

Tra gli indisponibili figura Defrel che sarà nuovamente con il gruppo per la ripresa dopo la pausa.

Claudio Corrado