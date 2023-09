Quattro squadre dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Finale, San Felice e Carpi, sono impegnate dalle ore 20 circa in via Redene Cremonine a Finale Emilia dove ha preso fuoco un capannone contenente attrezzature da campagna. Le operazioni sono tutt’ora in corso. Sul posto anche una volante dell’Arma dei Carabinieri. Cause in corso di accertamento.