Pavullo nel Frignano: pericolo truffe, le raccomandazioni di Enel

In seguito ad alcune segnalazioni provenienti da Pavullo nel Frignano e dintorni, Enel Energia torna a fornire consigli utili a tutto il territorio per difendersi dalle truffe a domicilio, telefoniche e online in materia di energia elettrica e gas.

Per quanto concerne le proposte di contratti “porta a porta”, chiunque si presenti a domicilio per conto di Enel Energia, che si tratti di dipendenti o di personale esterno incaricato, deve essere munito di tesserino plastificato con foto e dati di riconoscimento. Se qualcuno si presenta al domicilio a nome dell’azienda bisogna sempre chiedere di visionare il tesserino con tutti i riferimenti. Inoltre, nessuno è autorizzato a riscuotere o restituire somme di denaro a domicilio per conto di Enel. Al pari degli altri operatori presenti sul libero mercato, anche Enel Energia si avvale di agenti specializzati che possono presentare le nuove offerte al domicilio dei clienti: si tratta sempre di persone con tesserino di riconoscimento con indicazione del rapporto di smart agent o dell’agenzia partner incaricata della vendita.

Per ulteriore verifica, il cliente può accertare con una telefonata al numero verde 800900860 (Enel Energia) che l’agenzia di vendita faccia realmente parte di quelle che lavorano per Enel. Chi presenta offerte per conto di Enel Energia è in possesso di moduli e materiali informativi chiaramente riferibili all’azienda. Enel Energia invita quindi a richiederne la visione e ricorda che è comunque opportuno leggere bene prima di firmare ogni documento. Chi propone contratti può richiedere di visionare l’ultima fattura per individuare insieme al cliente la proposta più adeguata ai suoi consumi e, solo in caso di adesione ad un’offerta, la bolletta può essere utilizzata per recuperare i dati relativi alla fornitura. Gli agenti di Enel Energia possono presentarsi al domicilio dei clienti anche senza appuntamento, l’importante è che rispettino la condotta suddetta. Nessun incaricato Enel Energia riferisce ai cittadini che è obbligatorio “aggiornare” la propria fornitura, perché per chi è già cliente Enel Energia tutte le comunicazioni, compresi eventuali aggiornamenti contrattuali, arrivano con bolletta cartacea o bolletta web, in base al canale di comunicazione ufficiale scelto dal cliente. Se qualcuno afferma il contrario, quindi, non lavora per Enel Energia e si tratta di un tentativo di truffa.

Per quanto concerne il pericolo truffe online, a seguito di nuove segnalazioni in merito a comunicazioni dal contenuto ingannevole, inviate da un indirizzo email solo all’apparenza riferito ad una società del Gruppo Enel, l’Azienda raccomanda di prestare molta attenzione ad eventuali richieste via mail di codici personali o dati riservati (per esempio user o password, codici di accesso) poiché Enel Energia non richiede mai tali codici. La società del Gruppo Enel, che opera sul mercato libero di elettricità e gas, invita chiunque riceva una e-mail o sms sospetti a non aprire né a cliccare sui link presenti all’interno dei testi, a non scaricare né aprire allegati, e a verificare l’autenticità della richiesta attraverso i consueti canali di contatto: numero verde 800.900.860 e sito www.enel.it. Enel Energia segnala inoltre che sul territorio sono presenti gli Spazi Enel (link Reggio Emilia e provincia: https://www.enel.it/spazio-enel/reggioemilia/), punti fisici con personale qualificato a cui è possibile rivolgersi per le questioni relative alle forniture di elettricità, gas ed efficienza energetica.

Enel Energia segnala, inoltre, che né i propri dipendenti né gli agenti specializzati si occupano della sostituzione dei contatori, attività curata da E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel che gestisce la rete elettrica di media e bassa tensione.

Per quanto riguarda i tentativi di truffa telefonici, la società energetica precisa che non opera attraverso pratiche commerciali scorrette né utilizza sistemi di chiamate automatizzate; a questo proposito, i numeri telefonici autorizzati da Enel Energia possono essere verificati sulla pagina dedicata del sito web della Società (https://www.enel.it/it/supporto/faq/verifica-chi-ti-ha-chiamato) ed i cittadini possono rivolgersi ai canali di contatto ufficiali per ogni segnalazione.

La Società adotta da sempre un modello ispirato a criteri di eticità e trasparenza e richiede ai propri partner di attenersi scrupolosamente a tali criteri, sanzionando e denunciando puntualmente alle Autorità competenti tutte le pratiche commerciali scorrette di cui viene a conoscenza, compresa quella delle chiamate da segreterie telefoniche che è stata più volte denunciata. Enel Energia ha rilevato come il fenomeno fraudolento dell’esistenza di operatori abusivi – che si spacciano per agenti di Enel Energia al fine di ottenere l’attenzione dell’interlocutore, per poi offrire nel corso della telefonata contratti con terzi concorrenti – esponga la Società stessa a danni rilevanti anche sotto il profilo dell’immagine.

Enel Energia, infine, garantisce la riservatezza dei dati dei propri clienti e adotta tutte le misure tecniche e organizzative per assicurare il pieno rispetto delle disposizioni normative in materia di data protection (GDPR).