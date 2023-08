Approvato il disciplinare del mercatino degli hobbisti, antiquariato e vintage

La Giunta del Comune di Sassuolo ha approvato, nella seduta di ieri pomeriggio, la delibera n°172 in corso di pubblicazione all’Albo Pretorio, con cui si approva il “Disciplinare del mercatino degli hobbisti, antiquariato e vintage istituito con deliberazione del Consiglio Comunale nr. 13 del 2023”.

Il Disciplinare, composto da 17 articoli, prevede che siano ammessi al Mercatino solo gli operatori hobbisti in possesso del tesserino identificativo, i commercianti su aree pubbliche che presenteranno prodotti di cose vecchie e usate, articoli di modernariato e collezionismo, prodotti di antiquariato e vintage. E’ vietata la vendita e l’esposizione di prodotti nuovi, oggetti preziosi, oggetti sottoposti a vincolo del codice dei beni culturali, animali, prodotti alimentari, sementi, esplosivi e armi di qualunque genere o tipo.

Gli operatori che, essendo compresi nelle categorie indicate nel precedente art. 3, vogliano partecipare al Mercatino, devono presentare la Domanda di Ammissione su apposito modulo, compilato in ogni sua parte e firmato. L’Accettazione della Domanda di

Ammissione è subordinata alla regolarizzazione dei sospesi amministrativi. La Domanda di Ammissione, dovrà essere inviata al Soggetto gestore.

L’operatore è tenuto ad esporre/promuovere/vendere soltanto prodotti indicati nella domanda di ammissione e ad occupare solamente lo spazio espositivo che gli verrà assegnato. È vietato esporre i prodotti a terra.

Il Soggetto gestore, ai sensi della citata Deliberazione consiliare, è stato individuato in SGP srl – corso Alberto Pio n. 77/B – 41012 Carpi (Mo), per le prime 6 edizioni. Nel frattempo, il Servizio competente procederà con l’Avviso per l’individuazione e la sottoscrizione della Convenzione.

Il mercatino si svolgerà, come di consueto, ogni primo sabato del mese in piazza Garibaldi, già a partire dal prossimo 2 settembre.