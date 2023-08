Partita oggi ufficialmente la nuova stagione della prima squadra della Giacobazzi Vini Nonantola. Agli ordini di “Faffa” Venturelli e del suo secondo Roberto Sighinolfi, si sono radunate nuove e vecchie giocatrici per dare il via alla stagione 2023/2024.

Il primo meeting si è svolto presso il “Pala Piccinini” e non presso il campo da beach volley, come inizialmente previsto, per via delle avverse condizioni meteorologiche. Nei prossimi giorni si andrà sulla sabbia, tempo permettendo.