Modena: controlli dei Carabinieri, una persona arrestata per resistenza a pubblico ufficiale

Ieri mattina, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Modena hanno tratto in arresto un 28 enne, per il reato di resistenza a Pubblico Ufficiale.

Nel corso dei controlli coordinati predisposti nella zona nord della città, vigilando nella zona di Via Canaletto sud e Viale Gramsci, transitando nella Via Canaletto sud hanno notato una persona sospetta, procedendo al controllo. Il giovane, dopo un primo tentativo di fuga, al fine di opporsi alle operazioni d’identificazione, ha iniziato a strattonare e spingere i militari operanti, colpendo uno di loro anche con una gomitata.

La persona è stata contenuta e tratta in arresto per il reato di resistenza a pubblico ufficiale. Nella mattinata odierna, il 28enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo nel corso della quale alla persona arrestata è stata applicata la misura cautelare del divieto di dimora nel comune di Modena.