Federico Bondioli: in campo sul cemento americano

Partito il 21 agosto dall’aeroporto di Fiumicino insieme al Team Italia e al Tecnico Giancarlo Palumbo della Federazione Italiana Tennis e Padel, Federico Bondioli sarà impegnato nella lunga trasferta sul cemento americano. In particolare in questi giorni il tennista ravennate, ma sassolese di adozione, sta disputando il torneo ITF J300 di Repentigny in Canada vicino a Montreal ed è partito favorito come sesta testa di serie. Al primo turno ha avuto la meglio sul francese Papamalamis per 6/4 6/4 e agli ottavi se la dovrà vedere con lo svedese Eriksson. Insieme al compagno austriaco Joel Schwaerzler, Federico disputa da domani anche il tabellone di doppio e, grazie alla ranking junior, sono la coppia numero 1 del seeding.

Una volta terminato il torneo canadese, Federico volerà a New York dove da domenica 3 settembre prenderà via l’ultimo Grande Slam Junior della stagione 2023, gli US Open. Una bella esperienza per lui che, proprio grazie all’attuale classifica di 17 al mondo, disputerà sia il tabellone di singolo che di doppio partendo già dal main draw. A New York, Federico sarà seguito dal Maestro Federico Buffagni dello Sporting Club Sassuolo, che insieme al Tecnico di riferimento Francesco De Laurentiis e al preparatore atletico Stefano Ramponi lo seguono da circa due anni all’interno del Progetto Pro di tennis.