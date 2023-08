Attenzione agli squarci sulla pavimentazione in legno della passerella ciclo pedonale sul Secchia

Sono numerose nelle ultime ore le segnalazioni di cittadini relativamente ad aperture di squarci sulla pavimentazione in legno della passerella ciclo pedonale sul Secchia a circa 800 metri a sud del ponte di Veggia (in corrispondenza di via Indipendenza-via dei Moli – zona Orti – a Sassuolo e vicino al sottopassaggio della Fondovalle Secchia all’altezza di Veggia- Cà de Fii). Questi “buchi” diventano particolarmente pericolosi per chi percorre il ponte con la bicicletta. Attenzione quindi onde evitare il pericolo di cadute.

Sull’argomento è intervenuto il sindaco di Sassuolo che ha dichiarato: “è previsto il rifacimento della pavimentazione presumibilmente a primavera. Le tavole di legno verranno posizionate trasversalmente al senso di marcia”.

Realizzato in carpenteria metallica su pile centrali in cemento armato fondate su pali, il ponte è lungo 160 metri con il piano in legno di larice.

La passerella ciclo pedonale, che collega i percorsi natura esistenti sulle due rive del fiume nei territori dei comuni di Sassuolo, Casalgrande e Castellarano, è stata inaugurata il 27 giugno 2010.