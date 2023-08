Tutto pronto per la XII edizione del Memorial Nardino Previdi

E’ tutto pronto per la XII edizione del Memorial dedicato al dirigente sportivo, Nardino Previdi.

Bologna F.C. 1909, F.C. Lugano, Modena F.C. 1912, A.C. Reggiana, A.S. Roma, SPAL 1913, U.S. Sassuolo Calcio ed Hellas Verona, sono le otto formazioni che si contenderanno il titolo.

La manifestazione inizierà con due anticipi in programma mercoledì 30 agosto presso gli impianti sportivi di Sassuolo, stadio “E. Ricci” alle ore 20:30 (alle 20 si svolgerà la cerimonia inaugurale) e all’impianto sportivo di Modena, stadio “Rognoni” (ore 20:30).

Giovedì 31 agosto si svolgerà il primo turno eliminatorio allo stadio “G. Zanti” sulle colline sassolesi di San Michele (MO) due gare, Bologna-SPAL ore 19:30 e Roma-Hellas Verona alle 21; allo stadio “B. Socche” a Roteglia di Castellarano (RE), si giocherà la partita Modena-Lugano (ore 20.30) e allo stadio “A. Spazzoli” del Mapei Football Center si affronteranno Sassuolo e Reggiana (ore 20:30).

Venerdì 1° settembre si disputerà la seconda giornata, alle 20:30 sui campi di Roteglia e San Michele, SPAL-Reggiana e Lugano-Roma, i match in programma.

Sabato sarà la giornata dei verdetti. Al mattino sugli impianti sportivi di Sassuolo (Mapei Football Center e San Michele), Castellarano (“G. Ferrarini”) e Modena (“Rognoni”), si decideranno le quattro semifinaliste del torneo. Sassuolo-SPAL, Lugano-Hellas Verona, Bologna-Reggiana e Roma-Modena giocheranno in contemporanea alle ore 10:30. Dalle 16:30 si disputeranno le semifinali a Castellarano.

Domenica 3 settembre alle 10:30 allo stadio “Ferrarini” (Castellarano), ci sarà la finalissima del torneo che decreterà la vincente dell’edizione 2023.