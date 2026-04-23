Un’ascia e una pistola con munizioni trovate in una roulotte di un campo nomadi a Reggio Emilia

Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile, operatori della Squadra Volanti della Polizia di Stato di Reggio Emilia, impiegati nell’ambito dei servizi straordinari di controllo del territorio, sono intervenuti all’interno di un campo nomadi di via Ancini a seguito della segnalazione effettuata da un cittadino che aveva notato alcuni soggetti “in possesso di armi non meglio specificate” fare ingresso nel campo nomadi per poi uscire nuovamente e dirigersi verso un esercizio commerciale.

Giunti immediatamente sul posto, gli agenti della Polizia di Stato rintracciavano all’interno di un bar di via Marx tre soggetti, corrispondenti perfettamente alla segnalazione effettuata dal cittadino, che venivano identificati per un 47enne, un 41enne e un 25enne, tutti italiani.

A quel punto gli operatori effettuavano un’attività di perquisizione personale, poi estesa all’interno di una roulotte utilizzata dal 25enne e presente nel campo nomadi, la quale dava esito positivo in quanto all’interno della stessa veniva rinvenuto un’ascia, un caricatore rifornito di cartucce vere nonché una pistola, poi appurato essere una scacciacani.

Veniva, inoltre, effettuata anche un’attività di controllo dell’autovettura con cui il 47enne e il 41enne avevano raggiunto il campo nomadi, la quale presentava le targhe anteriori e posteriori con immatricolazione falsa e, a seguito di una perquisizione veicolare, venivano rinvenute altre due targhe provvisorie tedesche, un rilevatore portatile di telecamere nascoste nonché uno scanner analogico portatile.

Tutto ciò che è stato rinvenuto all’interno della roulotte e dell’autovettura è stato immediatamente sottoposto a sequestro. Inoltre, il 25enne è stato deferito in stato di libertà per l’ipotesi di reato di detenzione abusiva di armi e munizioni, mentre il 47enne e il 41enne venivano entrambi deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di uso di atto falso con contestuale sequestro anche dell’autovettura.