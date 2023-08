Galletto alla brace: una serata gustosa che anticipa i grandi eventi in programma in piazza Costituente

Si è concluso con una lunghissima tavola imbandita, il tradizionale appuntamento di due serate con il “Weekend alla Brace”. Un evento apprezzato ed entrato di diritto nella consuetudine fine agostana dei mirandolesi che – anche nell’edizione 2023 – ha fatto il pieno di avventori e curiosi attirati dall’aroma unico della grande brace a cielo aperto. Due serate arricchite da spettacoli, che hanno garantito un succulento antipasto rispetto ai grandi eventi in calendario per i successivi fine settimana.

“Nonostante i molti eventi programmati nello scorso fine settimana sul territorio, l’appuntamento il “Weekend alla Brace” è andato molto bene – spiega Daniele Tarter, presidente della Società Principato di Franciacorta – Per ciascuna delle due serate abbiano contato circa 400 partecipanti e siano stati cotti oltre 200 galletti. L’evento è stato reso possibile grazie al prezioso contributo di una trentina di volontari. Positivo il colpo d’occhio della nostra pizza, gremita di persone di tutte le età, riunitesi per cenare o per assistere agli spettacoli programmati”.

“Ringrazio il Principato di Francia Corta e tutti i suoi volontari per aver confermato il successo del Galletto alla Brace – chiosa l’Assessore alla Promozione del Territorio Fabrizio Gandolfi – Le prelibatezze enogastronomiche, unite agli eventi gratuiti, si confermano una coppiata vincente in grado di rendere ancor più appetibile la nostra Mirandola ed in particolare un centro storico abituatosi a numeri importanti in ogni iniziativa organizzata. La fine di Agosto ed il mese di Settembre saranno ricchissimi di eventi ed iniziative e siamo certi che il trend di visitatori potrà aumentare ulteriormente”.