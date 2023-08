Domenica 3/9 a Fiorano 26mo Raduno Autostoriche

A distanza di un anno torna il consueto appuntamento fioranese, con il Raduno di Autostoriche giunto ormai alla 26esima edizione. E così domenica 3 settembre dalle ore 8.30 del mattino vi aspettiamo per una bella giornata all’insegna dei motori, ma non solo.

Il programma della manifestazione prevede appunto il ritrovo dei partecipanti alle 8.30 in Piazza Ciro Menotti, momento in cui è possibile effettuare la preiscrizione e preparare l’esposizione delle automobili. A seguire, il saluto delle autorità e degli organizzatori, con momenti culturali sia motoristici che artistici. Alle ore 11.00 è prevista la visita di una delle eccellenze nell’automazione del territorio, presso nuovo stabilimento Tecnoferrari. A seguire sfilata per le vie del centro di Fiorano e Maranello. Infine, alle 12.30 pranzo all’agriturismo “Bersana”. Segue momento di musica e voce classica con l’artista di fama internazionale Claudio Mattioli.

Si accetta la partecipazione di auto con minimo 30 anni di età o Speciali e Super Car. Per tutte le info utili e le eventuali prenotazioni: telefonare allo 0536/844764 o email autostorichefiorano@gmail.com. In favore degli interessati è possibile compilare il modulo preventivamente, scaricabile dal sito del Comune, e inviarlo via e-mail o consegnarlo già compilato al momento dell’iscrizione, per evitare code.

In funzione della kermesse la viabilità subirà delle modifiche. Prevista chiusura al transito e divieto di sosta di via Vittorio Veneto (da via S. Caterina a via Marconi); istituito divieto di sosta e possibilità di doppio senso di marcia in via Gramsci (da via Doria a via V. Veneto); su via del Santuario impossibilità di svolta su via V. Veneto; chiusura di Piazza Martiri Partigiani Fioranesi. Tutto questo dalle 7.00 alle 13.00 di domenica 3 settembre.