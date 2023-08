Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, annullate le gare

All’Aeroporto “G. Paolucci” di Pavullo era tanta l’attesa per la prima giornata dell’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, ma purtroppo il maltempo ha costretto la FAI ad annullare le gare. Moltissimo il pubblico che da metà mattina aveva raggiunto l’impianto per assistere al lancio dei velivoli, con diversi curiosi e appassionati assiepati anche lungo il perimetro dell’aeroporto e sulle colline per godere degli scorci migliori.

Alle 10 è andato in scena, puntuale, il briefing mattutino in cui i responsabili FAI e i 19 piloti in gara hanno verificato il meteo, definito un percorso di volo e ripassato le regole fondamentali con il lancio dei velivoli fissato per le 12.30 e l’inizio della gara alle 13. Con il peggioramento delle condizioni, si è optato prima per un rinvio alle 14, poi ecco l’annuncio dell’annullamento delle gare da parte della FAI. Troppo rischioso, infatti, partire con un meteo così variabile, soprattutto in alcune aree del percorso di gara che si snoda per centinaia e centinaia di chilometri.

In attesa delle decisione finale sulla partenza, sono stati comunque effettuati alcuni spettacolari lanci di prova degli alianti nei cieli sopra Pavullo, che hanno entusiasmato il pubblico. Fino all’ultimo, infatti, i 19 piloti del Final Grand Prix hanno sperato nella partenza, effettuando tutte le operazioni di preparazione previste dal regolamento del mondiale.

La prima giornata di gare slitta, quindi, a domani.

Si ricorda che per il pubblico è sempre possibile seguire la competizione grazie ad una mappa in 3D, che viene commentata ogni giorno da esperti ed ex piloti nella diretta – curata da TRC Modena – sul sito ufficiale della FAI (https://sgpfinal23.sgp.aero), proposta anche su un mega-schermo in piazza Montecuccoli.

Nella giornata di oggi hanno inaugurato diverse iniziative permanenti.

Alle ore 11 l’artista Emanuela Bergonzoni ha presentato la mostra “Re Mida” con un gioiello ad hoc dedicato al Mondiale di Volo a Vela. CircolArt ha aperto al pubblico la mostra di pittura e fotografia “Spirali d’Arte. Il circolo a mezz’aria” con espressioni artistiche ispirate al mondo del volo. Infine, è visitabile la mostra di fotografie storiche di Pavullo, dal titolo “Pavullo: 1900/1969 – 70 anni in immagini”, curata da Marzani, Giusti, Cassanelli e Lineti. Continuerà fino al 20 settembre, solo su prenotazione, la mostra “Flying Home” con le opere di Roberto Covili presso la Casa museo Covili di Pavullo. Tanto il pubblico che sia stamattina che nel pomeriggio stanno visitando le varie esposizioni, così come molti sono i curiosi che in piazza Cesare Battisti stanno sperimentando il simulatore di pesca organizzato da FIPSAS e il simulatore di volo con angolo Technogym, a cura del Rotary Club del Frignano, aperto nei locali di via Giardini 36, che rimarrà aperto per tutto il periodo della manifestazione sportiva.