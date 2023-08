Pavullo, acceso il braciere olimpico in piazza Montecuccoli. Folla per l’apertura del Mondiale di Volo a Vela

Con l’accensione del braciere olimpico in piazza Montecuccoli si è ufficialmente aperto l’11° Campionato Mondiale di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, evento sportivo tra i più importanti a livello internazionale: un successo per l’Aeroporto “G.Paolucci”, scelto dalla FAI per questo appuntamento dopo avere ospitato nel 2019 il Campionato Mondiale dedicato alla classe 13,5 metri.

La cerimonia d’apertura di oggi pomeriggio ha coinvolto non solo il Comune di Pavullo e centinaia di cittadini, ma anche tanti curiosi e appassionati sportivi arrivati da tutta la provincia e la regione. Primo atto della giornata è stato il suggestivo corteo che ha attraversato le vie del paese fino in piazza Montecuccoli. Ad anticipare la prima fase dell’inaugurazione era stata la partenza alle 12 dei tedofori da Modena in Piazza Grande, che tappa dopo tappa e passaggio dopo passaggio della torcia olimpica hanno raggiunto Pavullo.

Protagonisti del corteo sono stati i venti piloti da tutto il mondo che da domani si affronteranno nelle gare ufficiali, la banda cittadina, i gonfaloni, i carabinieri a cavallo, le associazioni sportive, le maschere in rievocazione storica e il gruppo Folkloristico pavullese. In piazza Montecuccoli, dopo la presentazione dei ‘fuoriclasse dell’aria’ e l’esecuzione degli inni ufficiali, le autorità hanno salutato l’inizio della manifestazione: presenti l’onorevole Daniela Dondi; il prefetto Alessandra Camporota; il Tenente Colonnello Filippo Zuffada in rappresentanza dell’Aeronautica Militare; la consigliera regionale Francesca Maletti; il presidente della Provincia di Modena Fabio Braglia; il sindaco di Pavullo Davide Venturelli; il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli; il presidente dell’Unione dei Comuni del Frignano Giovanni Battista Pasini; il Direttore Generale di Enac Alessio Quaranta; il presidente regionale del Coni Andrea Dondi; Guido Guidi dell’Aero Club d’Italia; il vice presidente IGC Brian Spreckley e il presidente dell’Aero Club di Pavullo Roberto Gianaroli. Sul palco, per un breve saluto, anche molti sindaci della montagna.

Dopo i vari interventi delle autorità, sono stati due tedofori – il più giovane di soli 5 anni e il più anziano appartenenti all’Atletica Frignano – ad accendere il braciere che ha sancito, di fatto, l’apertura ufficiale della manifestazione sportiva. In contemporanea alla cerimonia è stato presentato e diffuso un annullo filatelico ad hoc a cura di Poste Italiane.

L’onorevole Daniela Dondi:

“Oggi porto i saluti anche del Ministro dello Sport Andrea Abodi, che è contentissimo di questa manifestazione. Lo sport è un tema al centro dell’agenda del Governo. Siamo vicini a tutte le attività agonistiche, comprese quelle amatoriali, a maggior ragione ad un Campionato mondiale come quello del Volo a Vela. Si tratta di uno sport che richiede molta preparazione e sicuramente tutti i piloti partecipanti garantiranno un grande spettacolo”.

Il prefetto Alessandra Camporota:

“La montagna è un territorio che va scoperto e apprezzato sempre di più, un territorio che merita davvero i migliori successi. In questi luoghi c’è tanto impegno e tanta voglia di rialzarsi dopo le difficoltà. Il volo a vela credo che sia lo sport che avvicina di più l’uomo ai nostri amici uccelli che volano in cielo. Stare lassù deve essere una sensazione meravigliosa”.

Il Tenente Colonnello Filippo Zuffada:

“Porto i saluti dei vertici dell’Aeronautica Militare, che quest’anno tra l’altro compie 100 anni di vita. Pavullo ha un legame speciale con l’Aeronautica, che proprio qui iniziò a insegnare il volo a vela nel 1927”.

La consigliera regionale Francesca Maletti:

“E’ un orgoglio per la nostra regione ospitare questa manifestazione e dobbiamo ringraziare il presidente dell’Aero Club di Pavullo Gianaroli per il lavoro fatto negli anni. In particolare, l’Aeroporto è un simbolo per tutto il territorio, per la sua grande capacità di organizzare eventi e iniziative di livello internazionale”.

Il presidente della Provincia Fabio Braglia:

“Questa manifestazione è frutto dell’impegno di tutto il territorio. L’Appennino merita tanto e questo evento gli darà grande lustro”.

Il sindaco di Pavullo Davide Venturelli:

“Siamo orgogliosi di ospitare questo evento per la seconda volta e grazie a tutti coloro che hanno lavorato per renderlo possibile. Sarà una grande occasione non solo per Pavullo, ma per l’intera montagna, per potere dire che siamo un territorio che crede alle sfide del futuro”.

Il sindaco di Modena Gian Carlo Muzzarelli:

“Benvenuti a tutti gli atleti e grazie per questa organizzazione così importante, un’organizzazione che vuole valorizzare il nostro territorio. Questa mattina il tedoforo è partito da uno dei luoghi storici più importanti, il sito Unesco di Piazza Grande a Modena, e tra un po’ accenderemo il fuoco della passione per lo sport, il lavoro e la valorizzazione della nostra terra”.

Guido Guidi dell’Aero Club d’Italia:

“A nome della presidenza dell’Aero Club Italia voglio dare il benvenuto agli atleti in questa fantastica terra. Devo ringraziare la FAI per averci permesso ancora una volta di ospitare una manifestazione così incredibile. Ringrazio anche il presidente Gianaroli per le sue capacità e la sua passione”.

Il presidente dell’Aero Club di Pavullo Roberto Gianaroli:

“Questo è un evento che ha un obiettivo sportivo, ma anche l’obiettivo di unire. L’aeroporto deve diventare il punto di incontro delle idee per ricostruire il futuro del territorio, un luogo dove tutte le forze di pensiero di un Paese possono incontrarsi per condividere esperienze e proposte”.

Non era presente a Pavullo, ma ha fatto arrivare ugualmente un suo messaggio il presidente nazionale del Coni, Giovanni Malagò:

“Siamo orgogliosi che il territorio emiliano ospiti questi due grandi appuntamenti internazionali (Mondiale di Volo a Vela e l’Europeo di Volo acrobatico), un’occasione speciale per esaltare la bellezza e la spettacolarità delle discipline aeronautiche valorizzando la vocazione sportiva della Regione. L`Aeroporto di Pavullo e tutto il Frignano regaleranno una cornice d’eccezione al movimento declinato nella sua dimensione universale, impreziosendo le manifestazioni con una serie di eventi chiamati a esprimere l’importanza del nostro settore nell’ambito di politiche di sviluppo e di crescita a livello sociale, culturale e turistico. Complimenti all’Aero Club, all’Emilia Romagna e a tutti gli attori istituzionali, tra cui il Comitato Regionale CONI, che hanno operato sinergicamente per l’organizzazione del Mondiale di Volo a Vela – Final Grand Prix – e dell’Europeo di Volo Acrobatico, consolidando anche la credibilità vantata dal nostro Paese a livello globale grazie alla forza e all’importanza dello sport”.

Da domani il Mondiale entrerà nel vivo con le gare ufficiali. L’organizzazione giornaliera prevede un briefing mattutino in cui verranno verificate le condizioni in meteo, che determineranno il percorso di gara. Gli alianti si schiereranno successivamente tutti insieme in cielo e partiranno nello stesso momento da un linea virtuale. Per il pubblico sarà possibile seguire le gare grazie ad una mappa in 3D, che verrà commentata ogni giorno da esperti ed ex piloti nella diretta – curata da TRC Modena – sul sito ufficiale della FAI (https://sgpfinal23.sgp.aero), proposta anche su un mega-schermo in piazza Montecuccoli.

Il 2 settembre si terranno le premiazioni con la cerimonia di chiusura in piazza Montecuccoli, a cui seguirà una serata di intrattenimento per il pubblico presente.

Archiviato l’11° Campionato di Volo a Vela FAI – Final Grand Prix, l’aeroporto “G.Paolucci” ospiterà – dal 3 al 17 settembre – il 22° Campionato Europeo di Volo acrobatico FAI – European Aerobatic Championship, che prevede un’altra fase intensa di gare ed eventi collaterali.

Gli eventi nel weekend

La giornata di oggi ha dato il via anche al ricco programma di eventi collaterali con l’apertura del corner permanente di Technogym e il simulatore di volo a vela in via Giardini 36 a cura del Rotary Club Frignano.

Domani 27 agosto sono in programma, invece, le inaugurazioni di alcune mostre permanenti, tutte a Palazzo Ducale. Alle ore 11 l’artista Emanuela Bergonzoni presenterà la mostra di gioielli “Re Mida” con un gioiello ad hoc dedicato al Mondiale di Volo a Vela. CircolArt aprirà al pubblico alle ore 16 e fino al 15 settembre, la mostra di pittura e fotografia “Spirali d’Arte. Il circolo a mezz’aria” con espressioni artistiche ispirate al mondo del volo. Infine, da domani fino al 1° ottobre sarà visitabile la mostra di fotografie storiche di Pavullo, dal titolo “Pavullo: 1900/1969 – 70 anni in immagini”, curata da Marzani, Giusti, Cassanelli e Lineti. Continua intanto fino al 20 settembre e solo su prenotazione, la mostra “Flying Home” con le opere di Roberto Covili presso la Casa museo Covili di Pavullo.

Infine, è in programma sempre domani la prima escursione in mountain-bike, a cura dell’Unione Sportiva Pavullese, alla scoperta di Monzone con ritrovo alle 8.30 presso l’Agriturismo Casa Minelli.