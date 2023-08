La Coppa Davis esposta nella sede della Regione, a Bologna, dal 29 agosto

Un primo assaggio di Coppa Davis, la prestigiosa competizione tennistica – un autentico mondiale a squadre – che per il secondo anno consecutivo torna in Emilia-Romagna: dal 12 al 17 settembre all’Unipol Arena di Casalecchio di Reno, alle porte di Bologna.

In attesa di poter tifare l’Italia di Capitan Filippo Volandri che mercoledì 13, alle 15, farà il suo esordio contro il Canada, campione in carica, i tanti appassionati di questo sport potranno infatti ammirare dal vivo l’ambito trofeo che da martedì 29 agosto a venerdì 1^ settembre sarà esposto presso la sede della Regione, in viale Aldo Moro 52 (orario dalle 9 alle 19). Successivamente, dal 2 al 10 settembre la Coppa sarà collocata nella sede del Comune di Bologna a Palazzo d’Accursio.

Un’occasione unica per entrare nel clima della più antica competizione sportiva internazionale per quadre nazionali, che vedrà Matteo Berrettini, Simone Bolelli, Fabio Fognini, Lorenzo Musetti e Jannik Sinner impegnati nel gruppo A con Canada, Cile e Svezia.

Dopo il Canada, la Nazionale italiana tornerà in campo venerdì 15 alle ore 15 per affrontare il Cile, per poi chiudere domenica 17 (sempre alle 15) contro la Svezia. Le prime due classificate del Gruppo A insieme alle vincitrici degli altri tre gironi – che si giocheranno nel Regno Unito, Spagna e Croazia – staccheranno il biglietto d’ingresso per le Final 8 di Malaga, dal 21 al 26 novembre 2023

La Coppa Davis è uno degli appuntamenti sportivi più importanti e attesi nel cartellone di oltre 100 eventi promosso dalla Regione Emilia-Romagna, frutto dell’accordo tra Federazione Italiana Tennis e Padel, Regione Emilia-Romagna e Comune di Bologna, firmato lo scorso anno, che porterà fino al 2026 sotto le Due Torri uno dei quattro gironi delle fasi finali del torneo.