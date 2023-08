Minorenne denunciato a Modena per porto abusivo di armi

Nella serata di mercoledì 23 agosto, la Polizia di Stato ha denunciato a piede libero un ragazzo italiano minorenne, di anni 15, per porto di un coltello a serramanico. Alle 19.30, la Squadra Volanti ha ricevuto una segnalazione da parte della Sala Operativa circa la presenza, in Piazza Matteotti, di un gruppo di ragazzi, uno dei quali in possesso di un coltello, i quali avrebbero infastidito altri giovani.

Giunti sul posto, gli agenti della Volante notavano un gruppo di ragazzi che, alla vista degli operatori, si davano alla fuga. Dopo averli inseguiti per le vie del centro, gli operatori riuscivano a bloccarne cinque in via San Michele dove, procedevano all’identificazione degli stessi, accertando essere quattro minorenni italiani del posto, di età compresa tra i 15 e i 16 anni e una ragazza maggiorenne.

Al ragazzo che corrispondeva alla descrizione di colui che si trovava in possesso dell’arma, già peraltro noto alla Polizia, veniva richiesto se occultasse qualcosa di illecito sulla sua persona, quali armi o altri strumenti atti ad offendere, ma lo stesso ne negava il possesso. Dati gli elementi acquisiti si procedeva ad una perquisizione personale, che dava esito positivo in quanto, all’interno del marsupio indossato, veniva rinvenuto un coltello a serramanico della misura complessiva di 15 cm. Per tali motivi, veniva denunciato in stato di libertà per porto di armi atte ad offendere ai sensi dell’art. 4 L. 110/75.

Alla luce della condotta dei minori e dovendosi procedere al loro affidamento, venivano accompagnati presso gli Uffici della Questura ove si provvedeva ad affidarli ai rispettivi genitori, in tarda serata. Sono tutt’ora in corso ulteriori indagini al fine di ricostruire l’esatta dinamica degli eventi che hanno coinvolto i giovani, anche al fine di identificare ulteriori persone presenti in Piazza Matteotti.