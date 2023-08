Traffico modificato per lavori a Carpi in zona viale dell’Agricoltura

Da lunedì 28 agosto, e per un mese, sono previsti lavori di manutenzione al cavalcavia autostradale di via Nuova Ponente (il “133” nella numerazione dell’A22), con conseguenti modifiche al traffico sia sopra il manufatto sia nel sottostante tratto di strada.

In particolare, dal 28 agosto al 24 settembre, dalle ore 00 alle ore 24, nel tratto di viale dell’Agricoltura fra le vie Nuova Ponente e del Commercio sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli a eccezione di quelli diretti alle attività dello stesso viale dell’Agricoltura.

Per tale divieto, chi percorrerà via dell’Agricoltura in direzione nord avrà l’obbligo di svolta a destra in corrispondenza dell’intersezione con via Nuova Ponente, mentre chi viaggia in direzione sud avrà l’obbligo di svoltare a sinistra in via del Commercio, con la citata eccezione.

Inoltre, nei giorni compresi fra il 18 e il 22 settembre, è prevista l’istituzione del senso unico alternato sul cavalcavia di via Nuova Ponente dalle ore 20:00 alle ore 06:00, regolato da semaforo.

La segnaletica di cantiere e l’eventuale presenza di movieri sarà a carico della ditta, che esegue i lavori per la società Autobrennero.