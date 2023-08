Motociclista sorpreso con una divisa della Polizia provinciale, denunciato a San Lazzaro di Savena

I Carabinieri della Sezione Radiomobile di San Lazzaro di Savena hanno denunciato un 30enne italiano per possesso di segni distintivi contraffatti e ricettazione. E’ successo nella serata del 17 agosto, durante un servizio di controllo della circolazione della strada che i Carabinieri stavano eseguendo lungo la via Emilia.

Alla vista di due motociclisti fermi, in corrispondenza dei rispettivi veicoli, i Carabinieri si sono avvicinati e li hanno identificati in un 18enne e un 30enne, italiani, disoccupati e con precedenti di polizia. Durante gli accertamenti, i Carabinieri hanno sorpreso il 30enne, residente in provincia di Rimini in possesso di una maglia a maniche lunghe con i loghi e la scritta della Polizia Provinciale di Rimini, occultata sotto la sella, pur non essendo un dipendente di tale amministrazione. Non essendo in grado di giustificare il possesso del capo di abbigliamento, il 30enne è stato denunciato e la maglietta sequestrata dai Carabinieri in attesa di accertarne la sua esatta provenienza.