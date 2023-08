Modena: individuazione operatori per affidamento servizio di accoglienza minori stranieri non accompagnati

La Prefettura di Modena ha avviato, mediante avviso pubblico, un’indagine di mercato per l’affidamento del servizio di accoglienza di minori stranieri non accompagnati presso strutture temporanee messe a disposizione da enti gestori della provincia di Modena.

La procedura si è resa necessaria per rispondere al crescente afflusso di minori stranieri non accompagnati che, nell’ambito del fenomeno migratorio che sta interessando le coste dell’Italia meridionale, vengono trasferiti in questa provincia.

L’avviso è finalizzato ad individuare operatori economici a cui affidare i servizi di accoglienza dei MSNA presso idonee strutture rese prontamente disponibili dagli stessi operatori.

Lo scopo è quello di assicurare un’adeguata sistemazione alloggiativa e le dovute misure di assistenza e tutela ai minori, nelle more del loro trasferimento nella rete SAI (ex SIPROIMI) ovvero nei centri di accoglienza messi a disposizione dai Comuni del territorio della provincia.

Il fabbisogno, seppur non quantificabile a priori in termini certi, stante la caratteristica progressiva e non programmata dei flussi migratori di minori non accompagnati e delle relative assegnazioni a questo territorio, è stato stimato in complessivi 50 posti.

L’avviso è consultabile sull’home page del sito internet della Prefettura di Modena (www.prefettura.it/modena).