Casadeipensieri giunge alla sua 33° edizione

Casadeipensieri è una delle più longeve manifestazioni culturali dell’estate italiana è fra le pochissime interamente promosse dal volontariato.

Alla riflessione su un mondo interdipendente e più giusto sono dedicati più appuntamenti a cominciare da quello con Susanna Camusso sulla pace. A Don Milani e a Pasolini sono rivolti appuntamenti, che proseguono una tradizione di Casadeipensieri.

La rassegna apre con Maria Callas, con Dacia Maraini e Piero Mioli, e con Lucio Dalla, con Iskra Menarini, e il suo incontro con la poesia di Roberto Roversi, con Antonio Bagnoli, Alberto Bertoni e Mino Petazzini.

Casadeipensieri mantiene quest’anno il suo carattere internazionale, con la partecipazione del sociologo americano Fred L. Block, della studiosa francese Fracoise Graziani, dei giovani cantanti lirici cinesi He Yue, soprano e

Li Junchen, tenore, e e della pianista brasiliana Giovana Ceranto.

La Targa Volponi moltiplica i suoi appuntamenti per il consolidamento definitivo di più sezioni e discipline: letteratura, arte, scienze, storia, cinema e teatro e quella particolare per l’impegno civico. Il premio è ormai atteso come una delle maggiori riconoscimenti assegnati nella città di Bologna.

Le Targhe Volponi, sono 13, andranno a Bianca Pitzorno, Pinuccia Bernardoni, Giuseppe Giliberti, Maria Giuseppina Muzzarelli, Barbara Baraldi, Vincenzo Balzani, Walter Malosti, Milena Vukotic, Ezio Mauro, I volontari delle cucine popolari, Giorgio Zucchini, Grazia Verasani, Andrea Adriatico.

Da segnalare gli incontri dedicati a protagonisti della musica come Beppe Carletti e i Nomadi e i fratelli Severini, i Gang.

Fra i protagonisti, scusandoci per non citare altre persone altrettanto importanti che saranno nelle numerose giornate del programma, scriviamo qui i nomi di Renato Barilli, attesissimo ospite che torna a Casadeipensieri dopo qualche anno, Sandro Ruotolo, Emanuele Felice, Nadia Urbinati, Marcello Fois, Nicola Armaroli, Pietro Maria Alemagna che racconterà l’8 settembre del ‘43 a Bologna, Andrea Speranzoni, Alessandro Albergamo, Luigi Alfieri, Annarosa Almiropulo, Daniela Airoldi, Gian Mario Anselmi, Daniele Ara, Debora Badiali, Roberta Ballotta, Aldo Balzanelli, Bruno Benuzzi, Luca Boccaletti, Mario Boffo, Luca Bottura, Dario Braga, Eva Brugnettini, Duccio Campagnoli, Nino Campisi, Simona Cantelmi, Roberto Carboni, Federico Carrera, Stefano Casi, Pier Giovanni Castagnoli, Alessandro Castellari, Roberto Chiesi, Giuseppe Chili, Otello Ciavatti, Anna Cocchi, Francesco Conversano, che parlerà di Ivano Marescotti, Andrea De Maria, Elena Di Gioia, Antonella Di Pietro, Giovanni Egidio, Silvia Evangelisti. Andrea Facchini, Laura Falqui, Gianluca Farinelli, Mauro Felicori, Marco Fincardi, Mattia Fontanella, Amelia Frascaroli, Letizia Gamberini, Maurizio Garuti, Graziella Giorgi, Paola Govoni, Alberto Guasco, Gerardo Guccini, Magda Indiveri, Matteo Lepore, Giuseppe Liotta, Marco Fiorentino Lubelli, Anna Maria Lucchini, Micol Lavinia Lundari Perini, Loredana Magazzeni, Andrea Maioli, Sandro Malossini, Alessandra Maltoni, Giacomo Manzoli, Loris Marchesini, Matteo Marchesini, Massimo Marino, Federica Mazzoni, Michele Mellara, Massimo Meliconi, Virginio Merola, Simone Metalli, Giulia Mitrugno, Francesco Monti, Rita Monticelli, Gianluca Morozzi, Giampiero Moscato, Paola Naldi, Siid Negash, Margherita Nucci, Orfeo Orlando, Mauro Orletti, Carmelo Pecora, Marinella Pillati, Enrico Pitozzi, Caterina Quareni, Francesca Panozzo, Roberta Ricci, Mauro Roda, Tommaso Romanin, Claudio Santini, Alberto Sebastiani, Marcello Sinigaglia, Vincenzo Sposito, Bruno Stefani, Alice Strazzeri , Vanna Ragazzini Nucciotti, Tobia Righi, Leonardo Tancredi, Brunella Torresin, Luigi Tosiani, Franco Troccoli, Angela Troilo, Paolo Trost, Marco Trotta, Stefano Tura, Sandra Zampa, Vittorio Zanella.