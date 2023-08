Serata magica al teatro all’aperto “La Rotonda” di Lama Mocogno con “Le voci del Musical”

È stato decisamente un successo lo spettacolo “Le voci del Musical”, al Teatro all’Aperto “La Rotonda” di Lama Mocogno lo scorso giovedì 17 agosto. Il numeroso pubblico ha sostenuto con calorosi applausi e richieste di “bis” l’esecuzione dei brani più famosi della storia del musical, in un viaggio che, da “Notre Dame de Paris” a “Otello, l’ultimo bacio”, passando per “The Blues Brothers”, “Chicago”, “New York, New York”, “Cats” e altri successi ha ripercorso il repertorio di un genere artistico tra i più popolari.

Con voci d’eccezione, come quelle di Fabrizio Voghera, che si è esibito a livello internazionale nel doppio ruolo di Quasimodo e Frollo nel “Notre Dame de Paris” di Riccardo Cocciante, prodotto da Davi Zard, Tania Tuccinardi, che in “Notre Dame de Paris” è stata Fiordaliso e dal 2017 interpreta il ruolo di Esmeralda, e Silvia Querci, tra l’altro scelta nel 2004 dal team del musical “Chicago” di Ebb, Kander e Fosse per il ruolo di Mama Morton nella versione italiana a fianco di Luca Barbareschi, poi da Riccardo Cocciante nel ruolo della nutrice nell’opera popolare “Giulietta e Romeo”.

Accanto a loro, il Corpo di ballo della “Adriana Cava dance company”, una delle principali compagnie italiane professionali di jazz dance. La magia della serata è stata valorizzata dal service audio e luci di “Petra design” di Omer Malavasi, che ha garantito agli spettatori un’esperienza artistica intensa e coinvolgente. “L’Amministrazione comunale di Lama Mocogno si sta impegnando al massimo nel rilancio turistico del territorio, per il quale la stagione estiva è assolutamente centrale – commenta il sindaco Giovanni Battista Pasini – . Siamo convinti che un’offerta culturale e artistica di qualità, rivolta ai cittadini ed ai turisti, sia fondamentale e l’ottima accoglienza da parte del pubblico ne è una conferma”.