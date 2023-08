Reggio Emilia, priva la ex della liberta personale: custodia cautelare in carcere a carico di un 37enne

Giovedì sera 17 agosto, personale delle Volanti di Reggio Emilia ha dato esecuzione all’ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dall’ufficio GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, a carico di un 37enne residente a Reggio Emilia, in quanto egli ha privato della libertà personale la ex compagna.

I fatti risalgono a circa 15 giorni fa quando, dopo la revoca della misura custodiale del divieto di avvicinamento alla persona offesa, l’uomo, approfittando di un momento di debolezza della donna, l’aveva attirata presso una camera di hotel, dove la malcapitata aveva subito violenza fisica e psicologica, riportando ferite guaribili in 15 giorni.

Pertanto il GIP presso il Tribunale di Reggio Emilia, ha ritenuto sussistente il pericolo di reiterazione della condotta e ha disposto l’applicazione della custodia cautelare in carcere. Quindi, al termine degli adempimenti di rito, l’uomo è stato tradotto presso la locale casa circondariale.