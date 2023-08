Da Manuel Agnelli a Daniele Silvestri, ecco i concerti della Festa in Arena a Reggio Emilia

All’Iren Green Park del Campovolo si accendono le luci sul palco della Festa che anche quest’anno presenta un cartellone di concerti e spettacoli davvero ricco. Realizzato in collaborazione con il Fuori Orario, B-Side e l’Arci di Reggio il programma della Festa in arena parte alla grande martedì 22 agosto con il concerto di Manuel Agnelli (prevendite attive su ticketone.it).

Dopo il grandioso successo del suo primo album solita “Ama il prossimo tuo come te stesso” e il suo debutto a teatro con l’opera rock “Lazarus”, Manuel Agnelli porta al Campovolo il nuovo tour estivo. Ad accompagnarlo, la stessa band d’eccezione che lo ha affiancato durante la precedente tranche del tour: i Little Pieces Of Marmelade, ovvero Frankie (Francesco Antinori) e DD (Daniele Ciuffreda), Giacomo Rossetti e Beatrice Antolini. Fondatore e frontman degli Afterhours, Manuel Agnelli è cresciuto a Corbetta, in provincia di Milano, e ha iniziato la sua carriera nel mondo della musica nel lontano 1985. Il suo gruppo – nato nel 1986 – è diventato col passare degli anni un punto di riferimento nel panorama italiano del rock alternativo. La sua partecipazione nelle vesti di giudice a X Factor lo ha reso dal 2020 un personaggio ancora più conosciuto.

Max Collini con Jukka Reverberi (Giardini di Mirò) e con l’ospite speciale Giovanni Truppi, mercoledì 23 porta in scena “Storie di antifascismo senza retorica” di Arturo Bertoldi e dello stesso Collini.

Mercoledì 24 la scena è per l’astro nascente del cantautorato italiano, Emma Nolde, già finalista del premio Tenco (2020) che, dopo aver girato l’Italia con il suo ultimo disco “Dormi”, porta sul palco alla Festa un live set completamente rinnovato, sia nella scaletta che negli arrangiamenti. Lunedì 28 si esibirà Naska (prevendite attive su ticketone.it). Diego Caterbetti (a.k.a. Naska) cresce inizialmente nella scena punk/rock internazionale e in seguito si appassiona alla scena emo trap americana: influenze che trovano ampio spazio nella sua musica e che gli consentono di dare al suo progetto un sound al momento unico in Italia. A maggio 2023 è uscito il suo secondo album “La mia stanza”.

Martedì 29 è il turno di Cristian Bugatti, meglio conosciuto come Bugo. Il cantautore milanese, fresco di cinquantesimo compleanno, che vanta una lunga carriera musicale. È datato infatti 2002 il suo primo disco con brani ironici e dissacranti. Nel 2011 ha pubblicato l’album ‘Nuovi rimedi per la miopia’ il settimo della sua carriera, trainato dal singolo ‘I miei occhi vedono’; contenuto nella colonna sonora del film ‘Missione di pace’; in cui Bugo ha addirittura recitato nei panni del soldato Quinzio.

E infine, mercoledì 31 agosto, sarà la volta dell’attesissimo concerto di Daniele Silvestri. Prevendite aperte su ticketone e da lunedì 20 nella sede dell’Arci di Reggio in viale Ramazzini. Il cantautore romano sta girando l’Italia con Estate X, uno spettacolo che sta riscuotendo un successo davvero notevole. Si ballerà con ‘Salirò’ e tutti i più celebri successi di Silvestri, da ‘Le cose che abbiamo in comune’ a ‘La paranza’, passando per ‘Gino e l’alfetta (vado di fretta)’, per poi proporre i nuovi lavori contenuti nell’album ‘Disco X’, uscito il 9 giugno. Il decimo disco di inediti, X come dieci, ma anche come ‘qualsiasi’, non meglio specificato o in qualche modo misterioso. Dieci canzoni che si sono scelte un po’ da sole per poi diventare inseparabili, nonostante provenienze decisamente diverse e distanti. Dieci storie, alcune delle quali hanno voluto altre voci a raccontarle, e così tra gli ospiti del disco troviamo – in rigoroso ordine alfabetico – Davide Shorty, Eva, Emanuela Fanelli, Franco126, Frankie hi-nrg mc, Fulminacci, Giorgia, i Selton e Wrongonyou. Per Silvestri sarà una gioia poter essere presente, coinvolgere un pubblico intergenerazionale e far risuonare in tutta la piazza, la sua numerosa produzione musicale.

Sul fronte degli spettacoli comici il programma della Festa propone il maestro della risata dialettale Antonio Guidetti il 21 agosto e poi il meglio della comicità Emiliano Romagnola con Giacobazzi il 30 e Paolo Cevoli e Duilio Pizzocchi il 3 settembre. Tre ambasciatori del buonumore per uno spettacolo fatto di grandi cavalli di battaglia, interazione col pubblico e momenti di autentica improvvisazione. I biglietti sono disponibili in prevendita su ticketone.it