Ubriaco al volante abbatte la segnaletica stradale: denunciato dalla Polizia locale di Modena

Procedendo su via Emilia ovest, all’altezza di largo Biagi ha perso il controllo dell’auto ed è finito contro l’aiuola spartitraffico al centro della carreggiata danneggiando la segnaletica stradale. L’incidente è avvenuto verso le 21.30 di martedì 15 agosto.

All’automobilista, rimasto illeso, non è bastato raccontare di non essersi accorto del manufatto al centro della strada mentre era intento a spostarsi completamente sull’altro lato della via: sottoposto all’alcol test, è risultato avere un tasso di alcol nel sangue ben oltre il consentito. Gli operatori della Polizia locale di Modena, intervenuti sul luogo dell’incidente, gli hanno contestato, quindi, il reato di guida in stato di ebbrezza definito dall’articolo 186 del Codice della strada, per quanto riguarda la seconda fascia di gravità individuata dalle normative.

Per l’uomo, un 54enne di nazionalità italiana residente a Modena, alla guida di una Fiat Punto, è scattata quindi la denuncia penale e il ritiro della patente. Sarà l’Autorità giudiziaria a decidere in quale misura applicare la sanzione penale a carico dell’automobilista (l’ammenda va da 800 a 3.200 euro) e gli addebiti accessori, tra cui la detrazione dei punti e la durata della sospensione del documento di guida da sei mesi a un anno. La vettura, su cui viaggiava, solo, il 54enne non è invece stata sottoposta a sequestro, perché non di proprietà del conducente. L’uomo è stato sottoposto anche a rilievi dattiloscopici essendo privo di documenti identificativi e sanzionato per l’omesso controllo del veicolo.