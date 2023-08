Domenica 27 agosto, presso il parcheggio di via Braida (ex Cantina Sociale), dalle 19 alle 23:30 si terrà un torneo di street soccer maschile e femminile 3 versus 3 e 1 versus 1, con coppe e premi per i vincitori, dj set e show di calcio freestyle.

La partecipazione è gratuita e riservata a ragazzi e ragazze dai 12 anni in su. Per info e iscrizioni: Giancleofe 335 783 9092 – Giorgio 340 374 8182