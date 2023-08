Esodo di Ferragosto: la Polizia stradale di Modena segnala quattro persone per detenzione di sostanze stupefacenti

L’attività istituzionale della Polizia di Stato è costantemente attenta nella tutela della pubblica sicurezza, agendo in attuazione della normativa ed esercitando compiti e funzioni al servizio del cittadino.

Nel corso dei controlli eseguiti dalla Polizia Stradale di Modena, in ambito ordinario e sulle tratte autostradali, la vigilanza e il monitoraggio del traffico veicolare impegna le pattuglie sia nella verifica al rispetto delle norme comportamentali definite dal Codice della Strada, al controllo e al possesso dei requisiti psicofisici ed abilitativi richiesti ai conducenti dei veicoli e all’accesso degli avventori presso le Aree di servizio al fine di prevenire e reprimere eventuali reati.

Grazie alla scrupolosa attività operativa posta in essere dal personale della Polizia Giudiziaria in ambito autostradale, in relazione all’esodo estivo di ferragosto, nelle giornate del 14 e 15 agosto, venivano individuate quattro persone che, all’interno degli autogrill in Area di Servizio Secchia Ovest sull’A1 Autostrada del Sole e Area di Servizio Campogalliano Ovest sull’A22 Autostrada del Brennero, detenevano, per uso personale, sostanza stupefacente.

Nello specifico, il giorno 14 due ragazzi ventenni di nazionalità italiana venivano trovati in possesso, rispettivamente di 4,5 gr e 5,2 gr, di sostanza tipo hashish occultata negli zaini, mentre il giorno 15, un cittadino italiano ed uno di nazionalità marocchina anch’essi ventenni, venivano trovati in possesso, rispettivamente di 1,5 gr e 1,3 gr, di sostanza tipo hashish occultata nelle tasche dei pantaloni.

In entrambi i casi, alla richiesta di spiegazioni al riguardo, date anche le modiche quantità, tutti i soggetti controllati si giustificavano dichiarando di detenere la predetta sostanza solo per uso personale.

Quindi si provvedeva alla contestazione a carico di ciascun individuo della sanzione amministrativa di cui l’art.75 DPR 309/90 e alla relativa segnalazione alla Prefettura di Modena per i provvedimenti di competenza.