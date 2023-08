Daspo nei confronti di tre ultras della reggiana

L’Autorità Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, il Questore di Reggio Emilia Dottor Giuseppe Maggese, ha emesso nei confronti di tre tifosi dell’A.C. Reggiana 1919, un provvedimento di Divieto di Accesso a Luoghi ove si svolgono Manifestazioni Sportive –DASPO.

I fatti risalgono al 23 aprile scorso, in occasione dei festeggiamenti per la promozione alla categoria superiore della squadra dell’A.C. Reggiana 1919, quando i tre, nei pressi di piazza Martiri del 7 Luglio, accendevano fumogeni e artifici pirotecnici, la cui detonazione provocava alcuni feriti tra le migliaia di persone festeggianti. I tre presunti rei venivano, pertanto, deferiti in stato di libertà per l’ipotesi di reato di accensione ed esplosioni pericolose (art. 703 c.p.) e lesioni personali (art. 582 c.p.).

In conseguenza di ciò, i tre venivano sanzionati con il provvedimento del DASPO.

In particolare, un 31enne appartenente al club ultras delle “Teste Quadre”, per la durata di anni cinque (5), non potrà accedere ai luoghi ove si svolgono gli incontri di calcio dei campionati di serie A, B, C, D o comunque denominati, delle Coppe nazionali ed Internazionali, delle selezioni Nazionali, ivi compresi gli incontri di carattere amichevole che dovessero disputare le società partecipanti alle predette manifestazioni, inclusi i Campionati del Mondo, Campionati Europei, Olimpiadi, aggravato, come stabilito con apposita Ordinanza dal GIP del Tribunale di Reggio Emilia, dalla prescrizione dell’Obbligo di presentazione alla P.G. in occasione delle manifestazioni sportive disputate in casa e fuori casa dall’A.C. Reggiana 1919 nei campionati e nelle Coppe Nazionali e Internazionali, incuse le partite amichevoli di carattere speciale.

Invece, per un 19enne appartenente al club ultras delle “Teste Quadre”, il Questore ha decretato il divieto, per la durata di anni uno (1), di accedere ai luoghi ove si svolgono gli incontri di calcio dei campionati di serie A, B, C, D o comunque denominati, delle Coppe nazionali ed Internazionali, delle selezioni Nazionali, ivi compresi gli incontri di carattere amichevole che dovessero disputare le società partecipanti alle predette manifestazioni, inclusi i Campionati del Mondo, Campionati Europei, Olimpiadi, nonché il divieto di avvicinarsi a tutte le aree in cui si svolgono le gare summenzionate.

Infine, un 55enne, ex esponente del disciolto club ultras “Ghetto”, è stato colpito dal divieto di accedere per anni due (2) ai luoghi ove si svolgono gli incontri di calcio dei campionati di serie A, B, C, D o comunque denominati, delle Coppe nazionali ed Internazionali, delle selezioni Nazionali, ivi compresi gli incontri di carattere amichevole che dovessero disputare le società partecipanti alle predette manifestazioni, inclusi i Campionati del Mondo, Campionati Europei, Olimpiadi, nonché dal divieto di avvicinarsi a tutte le aree in cui si svolgono le gare summenzionate.

Sono inoltre in atto approfondimenti investigativi volti ad accertare la dinamica dei fatti accaduti in fase di deflusso sul campo del Fiorenzuola d’Arda in occasione dell’incontro di Coppa Italia Reggiana Vs Pescara lo scorso 6 agosto.