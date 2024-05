Martedì 21 maggio apre alla Biblioteca di Vignola il Punto Digitale Facile

Anche nel territorio dell’Unione Terre di Castelli apriranno cinque Punti Digitale Facile, centri per la facilitazione digitale pensati per coloro che altrimenti rischierebbero di rimanere tagliati fuori dallo sviluppo dell’innovazione digitale in vari ambiti della vita quotidiana. Saranno 199 in tutta l’Emilia-Romagna, grazie a un investimento voluto dalla Regione di 8,7 milioni di euro di fondi PNRR. Nei Punti Digitale Facile si può ricevere assistenza o formazione gratuita per l’utilizzo dei servizi e delle tecnologie digitali.

Il Punto di facilitazione digitale a Vignola avrà sede presso la Biblioteca Auris e prenderà avvio da martedì 21 maggio. Sarà in funzione il martedì e il giovedì tutto il giorno (la mattina dalle ore 9.00 alle ore 13.00 e il pomeriggio dalle ore 14.00 alle ore 18.00), mentre il mercoledì e il venerdì sarà in funzione solo la mattina (ore 9.00-13.00). In contemporanea con Vignola, sarà aperto anche il Punto di facilitazione digitale di Guiglia siutato presso la Villetta in via Di Vittorio. E’ già in funzione, invece, il Punto di Castelnuovo, situato in piazza Brodolini. Infine, dopo l’estate, apriranno anche i Punti di facilitazione di Savignano, in piazza Borsellino, e di Spilamberto, in piazza Caduti della Libertà. A loro volta, i Punti di facilitazione di Castelnuovo, Guiglia e Savignano apriranno uffici distaccati a Castelvetro, Zocca e Marano.

I Punti di Facilitazione saranno gestiti da una società esterna che metterà a disposizione del pubblico “facilitatori digitali” appositamente formati. Saranno in grado di aiutare i cittadini che hanno meno dimestichezza con le tecnologie a muovere i primi passi nel mondo del digitale, in modo che possano dotarsi, ad esempio, di mail, Spid e Fascicolo sanitario.