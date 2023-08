Rifiuta di sottoporsi al controllo con l’etilometro e minaccia i Carabinieri: 42enne arrestato a Modena

Nella notte del 16 agosto, i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni, durante un controllo alla circolazione stradale in Via Barchetta, hanno fermato un 42enne che si trovava alla guida di un furgone. A espressa richiesta dei militari, l’uomo non ha fornito i propri documenti di identità e si è rifiutato di sottoporsi al controllo con l’etilometro. Ha poi minacciato i componenti della pattuglia, ostacolando le attività di identificazione.

L’uomo è stato comunque contenuto e tratta in arresto per i reati di minaccia e resistenza a Pubblico Ufficiale e segnalato per il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a stabilire l’eventuale guida in stato di alterazione dovuta all’assunzione di bevande alcoliche.

Questa mattina, il 42enne è stato condotto davanti al Giudice del Tribunale di Modena per l’udienza con rito direttissimo.