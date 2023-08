Modena: sorpresi dalla Polizia di Stato a bordo di un furgone rubato con arnesi atti allo scasso

Ieri mattina intorno alle ore 10.00, a seguito di chiamata sulla linea di emergenza 112 NUE, una pattuglia della Squadra Volante è stata inviata dalla sala operativa in via Piave, dove erano stati segnalati movimenti sospetti di due uomini all’interno di un furgone parcheggiato in strada. Sul posto veniva accertato che il mezzo, che presentava il deflettore del finestrino lato guida danneggiato, era stato denunciato come oggetto di furto in provincia di Milano e le targhe, appartenenti ad un altro mezzo, risultavano rubate a Modena. All’interno del veicolo venivano rinvenuti diversi arnesi atti allo scasso, quali cacciaviti, palanchini in metallo, una torcia.

Entrambi gli occupanti venivano pertanto accompagnati in Questura per l’identificazione e denunciati per ricettazione. Il trentacinquenne veniva anche denunciato per porto di oggetti atti ad offendere perché trovato in possesso anche di una pinza multiuso. Il trentenne veniva trovato in possesso di un piccolo quantitativo di stupefacente tipo marijuana, debitamente sequestrato e segnalato anche all’Autorità Amministrativa per la violazione della normativa sugli stupefacenti.

La posizione sul territorio nazionale dei due stranieri è al vaglio dell’Ufficio Immigrazione, poiché irregolari sul territorio nazionale.