18enne arrestato al Parco Novi Sad di Modena, sequestrati oltre 45 grammi di hashish

Nell’ambito dell’attività di controllo ordinario del territorio in zona Novi Sad, nella vigilia di ferragosto, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto un 18enne straniero, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nella serata di lunedì 14 agosto, intorno alle ore 20.00, una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare all’interno del parco cittadino, ha notato un giovane seduto sul prato che, alla vista della Polizia, si è alzato di scatto, tentando di allontanarsi e di nascondere un oggetto tra le sterpaglie.

Gli agenti hanno proceduto al suo immediato controllo, recuperando quanto occultato nell’erba, ovvero un pezzo di sostanza resinosa avvolta da cellophane, risultata essere – da successiva prova narcotest a cura del Gabinetto Provinciale di Polizia Scientifica – hashish per complessivi 45,25 grammi. All’interno di una tasca dei pantaloni, è stata rinvenuta una somma di denaro di 50 euro.

L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura del divieto di dimora.

In seguito a istruttoria della Divisione Polizia Anticrimine, il giovane tunisino, risultato regolare sul territorio nazionale in quanto richiedente protezione internazionale, è stato munito di Avviso Orale emesso dal Questore di Modena.