Sassuolo, non accetta che la fidanzata venga portata in ospedale: provvidenziale l’intervento dei carabinieri

Nella serata del 14 agosto, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Sassuolo sono intervenuti in via Stazione, dove era stata segnalata la presenza di una coppia di giovani fidanzati che erano in stato di alterazione.

I militari, dopo aver identificato un 20enne e la sua compagna 25enne, hanno richiesto l’intervento sul posto del 118, in quanto la ragazza lamentava di avere delle irritazioni alla gola e agli occhi, dovute presumibilmente all’utilizzo di spray urticante da parte di uno sconosciuto passante.

All’arrivo dell’ambulanza, il 20enne ha cercato in tutti i modi di ostacolare le operazioni per il trasferimento della compagna in pronto soccorso. Prima si è messo davanti al mezzo non farlo ripartire e poi è entrato all’interno per evitare che i sanitari prestassero le prime cure alla donna. L’uomo è stato calmato dai carabinieri ed entrambi sono stati accompagnati in ospedale.