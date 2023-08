Guasto alla rete: mercoledì chiusa la sede del Municipio di via Fenuzzi

A causa di un guasto importante alla rete elettrica e telefonica, mercoledì 16 agosto la sede centrale del Municipio, in via Fenuzzi 5, sarà chiusa: per necessità i servizi a contatto con il pubblico saranno temporaneamente trasferiti al Comparto XX Settembre, nei locali in uso all’Urp. Fino a tarda mattinata non sarà possibile contattare telefonicamente alcun ufficio del Comune: per le urgenze, la Polizia Locale risponde al numero 3281004488.