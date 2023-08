Escursionista 26enne modenese muore, travolto da un masso sul Monte Legnone

Tragedia sul Monte Legnone, dove un ragazzo modenese di 26 anni, Samuele Guagnano, è morto all’alba colpito da masso che si era staccato, travolgendolo e facendolo precipitare per oltre un centinaio di metri. La tragedia è avvenuta nel versante valtellinese della montagna che fa da spartiacque fra la provincia di Lecco e quella di Sondrio.

Il giovane era con due compagni sulla Direttissima quando il masso si è staccato. Immediato l’allarme dei soccorsi che si sono recati sul posto con elisoccorso. Una volta sbarcato, il medico non ha potuto fare altro che constatare la morte del ragazzo. Soccorso Alpino e Vigili del fuoco impegnati per il recupero del corpo. L’individuazione del cadavere in un dirupo è avvenuta in quota poco dopo le 6.

Gli altri due giovani sono stati accompagnati a valle dai tecnici della Stazione di Morbegno del Soccorso Alpino.