Controlli dei Carabinieri nel centro cittadino di Modena

Nella tarda mattinata del 14 agosto, i Carabinieri della Stazione di Modena Viale Tassoni, nel corso di un servizio di controllo del territorio svolto nelle piazze e nelle aree verdi del centro urbano, hanno proceduto all’identificazione di un 21enne, fermato subito dopo aver ceduto una dose di hashish ad un acquirente 31enne del posto.

La successiva perquisizione estesa alla sua abitazione ha consentito di rinvenire la somma in contanti di 840 Euro, ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio.

L’hashish e il denaro sono stati sottoposti a sequestro penale: il 21enne è stato tratto in arresto per la cessione dello stupefacente, mentre il suo acquirente è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.