Millecure, un nuovo sportello per famiglie e badanti

Un aiuto in più, per le famiglie che devono gestire persone anziane o non autosufficienti, arriva dallo sportello Millecure, il nuovo servizio attivato dall’azienda speciale I Millefiori – l’ente strumentale del Comune di Novellara per i servizi sociali e socio-educativi – per l’Unione dei Comuni della Bassa reggiana.

Operativo da alcune settimane con due distinti sportelli – uno a Novellara, l’altro a Boretto – Millecure punta a incrociare domanda e offerta per l’attivazione di assistenti familiari, le cosiddette badanti. “Per i caregiver di persone non autosufficienti un aiuto da parte di persone esterne al nucleo familiare è sempre più indispensabile, ma non sempre è facile trovare la soluzione migliore per il proprio caro, a maggior ragione in caso di una necessità improvvisa – spiega Elisa Paterlini, direttrice dell’azienda speciale I Millefiori – Quando una persona anziana manifesta una diminuzione dell’autonomia nella vita quotidiana o a seguito di una dimissione ospedaliera, la famiglia può quindi rivolgersi allo sportello Millecure per individuare, attraverso un colloquio conoscitivo, l’assistente familiare meglio in grado di rispondere alle specifiche esigenze delle singoli situazioni”.

Un compito che risulterà più facile grazie alla banca dati che Millecure sta realizzando raccogliendo la disponibilità di badanti sul territorio degli otto comuni dell’Unione Bassa reggiana. “Non una semplice raccolta di nominativi, ma colloqui approfonditi con le assistenti familiari per verificarne innanzitutto le competenze, ma anche la disponibilità di tempo, l’autonomia negli spostamenti – aggiunge la referente dello sportello, Chiara Magnani – Intendiamo anche promuovere corsi di formazione gratuiti per le badanti, in modo da poter fornire alle famiglie persone competenti. Ovviamente il nostro sportello svolgerà unicamente una funzione informativa e di incontro tra domanda/disponibilità, senza intervenire in alcun modo nel rapporto di collaborazione che si verrà eventualmente a creare e che sarà gestito in piena autonomia fra le parti”.

Gli sportelli Millecure sono operativi presso il Circolo ricreativo novellarese, in via Veneto 30 (il venerdì dalle 10 alle 14) e presso il Comune di Boretto in piazza San Marco 5 (il lunedì dalle 10.30 alle 13.30). I cittadini che necessitano di assistenza familiare e le badanti che vogliono segnalare la propria disponibilità possono prendere appuntamento contattando Chiara Magnani scrivendo all’indirizzo e-mail millecuremillefiori@gmail.com oppure telefonando al numero 366.6228328 il lunedì e venerdì negli orari di apertura.

Il nuovo servizio Millecure, che si inserisce nel percorso di potenziamento dei servizi a sostegno della domiciliarità a livello comunale e distrettuale, è ovviamente a disposizione di famiglie e badanti residenti negli otto comuni dell’Unione Bassa reggiana: Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Poviglio e Reggiolo.