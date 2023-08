Correggio: con la scusa di una telefonata ruba il cellulare all’amico. Denunciato

Si è recato presso l’abitazione di un suo amico per fargli visita, e approfittando di un attimo di distrazione gli ha asportato il telefono cellulare. Con l’accusa di furto, i Carabinieri della stazione di Correggio hanno denunciato alla Procura di Reggio Emilia un 32enne straniero. Gli accertamenti relativi al procedimento, in fase di indagini preliminari, proseguiranno per i consueti approfondimenti investigativi al fine di consentire le valutazioni e determinazioni inerenti all’esercizio dell’azione penale.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la vittima, un uomo di 45 anni, si trovava in casa con la moglie quando al suo campanello citofonava un amico che chiedeva di fare una telefonata con il suo telefono cellulare. Circa mezz’ora dopo la telefonata, il 32enne usciva di casa unitamente ai due coniugi che lo accompagnavano nei pressi di un bar di Correggio. Quando la vittima rientrava nella sua abitazione, cercava il suo cellulare sicuro di averlo lasciato a casa. Visto che non lo trovava tentava di contattare il proprio numero ma questo risultava spento. Quindi il sospetto che il cellulare potesse essere stato rubato dall’amico. Il giorno seguente si recava dai carabinieri della stazione di Correggio per raccontare l’accaduto. Dopo aver formalizzato la denuncia, i militari davano avvio alle indagini, che consentivano di indirizzare le attenzioni investigative nei confronti dell’odierno indagato, fra l’altro già noto ai militari per reati specifici. A carico del 32 enne, venivano acquisiti presunti elementi di responsabilità, da qui la denuncia.