Il Sassuolo passa il turno in Coppa Italia contro il Cosenza

Prima partita ufficiale per il Sassuolo calcio che ha incontrato per i trentaduesimi di finale di coppa Italia il Cosenza fuori casa. Alla lettura delle formazioni è subito risaltata l’assenza di Domenico Berardi che dopo la sua dichiarazione in occasione della presentazione della squadra in Città qualche pensiero lo continua a muovere.

Dionisi ha lanciato dunque la sfida a Fabio Caserta con Consigli tra i pali, Viti, Henrique, Erlic, Bajrami, Toljan, Lopez, Vina, Laurientè, Defrel e Pinamonti.

La sfida al Marulla è partita subito in salita per gli uomini di Dionisi a causa di un intervento difensivo di Viti ai danni di Tutino, giudicata inizialmente dall’arbitro con un rigore e relativo cartellino rosso.

Rosso trasformato in giallo a seguito di un confronto con i tecnici del Var e rigore confermato e poi realizzato dallo stesso Tutino, con la palla alla destra di Consigli, il tutto a solo cinque minuti dal fischio d’inizio.

Per tutta la prima parte della sfida i neroverdi si sono visti onestamente poco con il pallino del gioco prevalentemente in mano al Cosenza, apparsa migliore un in quasi tutti i reparti.

Per il primo brivido si è dovuto attendere il 40’ quando con un buon movimento Pinamonti ha provato (non riuscendoci), a scavalcare un Micai decisamente fuori dalla sua area di competenza.

Otto minuti dopo in pieno recupero Bajrami compiendo una serpentina palla al piede in area avversaria, ha ripreso in mano la partita siglando la rete dell’uno a uno.

Nel secondo tempo al Sassuolo riescono meglio diverse cose come ad esempio l’ottima giocata di Pinamonti al 63’ che fa tutto bene tranne la conclusione a rete.

Al minuto 65, Dionisi ha deciso di mandare in campo Mulattieri (per Bajrami) a fianco di Pinamonti lasciato a fare la prima punta nel tentativo di trovare il vantaggio sui padroni di casa. Uscito anche Viti che con Bajrami condivideva un giallo, questa volta per Tressoldi.

A seguito di una conclusione verso la porta di Micai al 75’ è stato ravvisato dal VAR un fallo da rigore a favore dei neroverdi. Pinamonti in assenza di Berardi si è incaricato di tirarlo, facendolo in maniera impeccabile con una fucilata sotto la traversa di Micai.

Al minuto 83 si sono visti in campo anche il nuovo arrivo dalla Roma Volpato e Ceide al posto di Laurietè e Pinamonti.

Al 90’ Mazzocchi anticipando di testa Erlic strappa un urlo ai 9000 cosentini presenti realizzando il gol del pareggio. Esaurito il tempo regolamentare nonostante il largo recupero (7 minuti) la partita è scivolata ai supplementari.

Proprio durante la mezzora dei tempi supplementari il Sassuolo si è preso il passaggio del turno con le reti di Ceide e Mulattieri. Menzione speciale ai quattro tifosi neroverdi presenti al Marulla.

Claudio Corrado