Controllo del territorio: due arresti della Polizia di Stato al Novi Sad

Nell’ambito di una attività di intensificazione del controllo del territorio nel periodo estivo in zona Novi Sad, nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Modena ha tratto in arresto due cittadini stranieri di 21 e 23 anni, l’uno per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, l’altro per tentata rapina.

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17.30, una pattuglia della Squadra Volante, nel transitare all’interno del parco cittadino, ha notato un giovane seduto su una panchina, che alla vista della Polizia ha tentato di nascondere un oggetto tra le sterpaglie.

Insospettiti dall’atteggiamento del 21enne, gli agenti hanno proceduto al suo controllo, recuperando quanto occultato nell’erba, ovvero un pezzo di sostanza resinosa contenuta in un pacchetto di sigarette, risultata essere – da successiva prova narcotest – hashish per complessivi 36,40 grammi. All’interno di una tasca dei pantaloni, sono stati rinvenuti ulteriori 9,80 grammi della stessa sostanza stupefacente.

L’arrestato è stato anche denunciato in stato di libertà per inottemperanza all’ordine del Questore di allontanarsi dal territorio nazionale a seguito di Decreto di espulsione.

Nella notte, alle ore 2.30, a seguito di richiesta di intervento al numero di emergenza 112NUE, la Squadra Volante si è portata sempre presso il parco Novi Sad, lato via Berengario, dove era stata segnalata una rapina in atto.

Gli agenti, intervenuti nell’immediatezza, hanno sorpreso il 23enne poco distante dal luogo segnalato e lo hanno fermato. Dai racconti della vittima e dei testimoni, il giovane stava cercando di impossessarsi con la forza di un monopattino e, vistosi in difficoltà, aveva lanciato contro il proprietario e un gruppetto di suoi amici, dapprima una sedia in tela, quindi il monopattino stesso, senza però riuscire a colpirli.

L’arrestato, condotto in udienza per il processo per direttissima nella mattinata odierna, è stato sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora.