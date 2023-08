Individuato dalla Polizia di Stato di Reggio Emilia il presunto autore del furto di un Rolex da 8.000 euro

Durante il regolare servizio di controllo del territorio, il 5 agosto scorso all’ora di pranzo, gli operatori della Volante della Polizia di Stato di Reggio Emilia hanno fermato e identificato un uomo che, per aspetto fisico e abbigliamento, corrispondeva ad un giovane che il 24 giugno scorso si era reso autore del furto di un orologio marca Rolex presso una gioielleria del centro storico.

In quella data infatti, nel corso della mattinata, un giovane si era presentato presso la gioielleria di via Emilia San Pietro per sostituire la batteria di un orologio. Il pomeriggio del giorno stesso, avendo già conquistato la fiducia del gioielliere, lo stesso giovane era tornato e aveva chiesto di vedere alcuni orologio e, approfittando di un momento di distrazione del 68enne proprietario della gioielleria, aveva nascosto uno degli orologi – un Rolex in acciaio del valore di vendita di circa 8mila euro.

Certi della corrispondenza del giovane fermato e del presunto autore del furto del Rolex, si è accertato che ne era ancora in possesso e si procedeva a recuperare il maltolto al fine di restituirlo al gioielliere.

Al termine dei necessari adempimenti, è stato denunciato in stato di libertà il 32enne presunto autore, per l’ipotesi di reato di furto aggravato.