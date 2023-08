Sei giorni di festa a Massa Finalese con la Sagra dell’Anatra

Scocca l’ora della 122^ edizione della Sagra dell’Anatra di Massa Finalese con l’organizzazione dell’associazione MMGA e il patrocinio del Comune di Finale Emilia.

Nel 2022 la manifestazione ha ripreso a pieno regime dopo le restrizioni a causa della pandemia e quest’anno torna in grande spolvero con un ricco programma di iniziative e il tradizionale ristorante dove gustare, tra gli altri piatti, l’anatra della tradizione.

“Come amministrazione comunale – dice il sindaco di Finale Emilia, Claudio Poletti – siamo soddisfatti che i protagonisti del rilancio di questo storico evento siano giovani che hanno a cuore le nostre tradizioni e che si sono presi quest’impegno nei confronti della comunità con una professionalità ammirabile”.

Dopo l’anteprima di domenica scorsa, con l’iniziativa “In Vespa con l’anatra” a cura del G.S. Vespa di Massa Finalese, che ha riscontrato un ottimo successo, la Sagra inizierà venerdì 11 agosto, alle ore 21.00, con l’inaugurazione, alla presenza delle autorità, a cui farà seguito il concerto dei Ligaduri con il loro tributo a Ligabue.

Sabato 12 agosto, alle ore 15.00 “Sfoglini per un giorno”, laboratorio di pasta fresca per bambini, a cura di Giallo Tortellino (prenotazione obbligatoria 3489291990). Alle 21.30 concerto dei Whole Tone Trio e alle 22.00 Anatra sotto le stelle

Domenica 13 agosto, alle ore 21.00, commedia dialettale con Quelli delle Roncole 2.

Lunedì 14 agosto, alle ore 21.00 musica italiana con Quelli del Lunedì.

Martedì 15 agosto, spettacolo con l’Orchestra Omar Codazzi a partire dalle 21.30.

Mercoledì 16 agosto, alle ore 7.45, presso ITTIC-ALLEVA gara dei Pierin Pescatori. Alle ore 21.30 esibizione di Branco Live Band.

Lo stand gastronomico sarà aperto tutte le sere dalle ore 19.00. Il 13 e 15 agosto funzionerà anche a pranzo. Asporto disponibile tutti i giorni. Prenotazioni al numero 3273307046. Il Bar dell’area spettacoli sarà aperto tutti i giorni dalle ore 18.00.