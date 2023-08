Bologna, 4 carabinieri che hanno salvato la vita a motociclista premiati dal Comandante Bramato

Questa mattina, il Colonnello Ettore Bramato, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Bologna ha ricevuto i quattro Carabinieri, in servizio presso il Nucleo Radiomobile di Bologna – Aliquota Pronto Intervento (A.P.I.), che verso le ore 20:30 di domenica 23 luglio, durante un normale turno di servizio istituzionale, hanno prestato soccorso a un motociclista rimasto ferito a seguito della collisione avvenuta con un’automobilista a Bologna, all’incrocio tra via Zanardi e via dè Carracci.

Il centauro, dopo la collisione, era sbalzato per terra in gravissime condizioni e in stato di incoscienza. I quattro militari, in attesa dei sanitari del 118, hanno bloccato la perdita del sangue che fuorusciva copiosamente da diverse parti del corpo, attraverso l’utilizzo di lacci emostatici in dotazione ai militari dell’Arma nel kit di pronto soccorso, attuando scrupolosamente le indicazioni ricevute durante il loro addestramento.

A complimentarsi con i Carabinieri erano presenti in caserma anche il dott. Simone Baroncini, responsabile medico centrale operativa 118 Emilia Est e il dott. Federico Moro del Centro Rianimazione ed Emergenza Territoriale Bologna dell’Ospedale Maggiore, i quali hanno sottolineato come l’ottimo e tempestivo intervento dei militari ha consentito, una volta giunta l’autoambulanza, di trasportare il paziente presso l’ospedale in una situazione di stabilità, non mancando anche di evidenziare l’ausilio prestato dai Carabinieri al personale medico intervenuto sul posto durante le iniziali delicate operazioni di soccorso.