Agosto: aperture uffici e servizi a Fiorano Modenese

Gli uffici e i servizi del Comune di Fiorano Modenese sono aperti al pubblico, con orario estivo, tutto il mese di agosto, tranne nelle giornate del 14 e 15 agosto.

Lunedì 14 agosto sarà garantita la reperibilità telefonica (329 3191683) e tramite mail per la concessione di loculi (funerali) dalle ore 08.30 alle 12.30, mentre per le denunce di morte e relative autorizzazioni l’Ufficio di stato civile sarà reperibile presso il Municipio dalle ore 08.30 alle 12.30, occorre suonare il videocitofono (anagrafe), oppure chiamare il numero 334 3477589.

Anche la biblioteca comunale Paolo Monelli sarà aperta tutto il mese di agosto, tranne lunedì 14 e martedì 15 agosto, nelle altre giornate gli orari di apertura saranno dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle ore 19.00. La ludoteca Il Barone Rosso resta invece chiusa fino al 3 settembre.

Casa Corsini, con il FabLab Junior e la fonoteca, sarà chiusa dal 12 al 27 agosto compresi.

Gli sportelli Stranieri e Federconsumatori resteranno invece chiusi per tutto il mese.

Gli orari estivi prevedono la chiusura al sabato, pertanto i servizi Demografici, i servizi cimiteriali, anagrafe canina, economato e l’ufficio Tari resteranno chiusi nelle giornate del 12, 19, 26 agosto e anche il 2 e 9 settembre in occasione della festa della Beata Vergine del Castello. Nei sabati indicati sono comunque garanti le reperibilità in ufficio per le denunce di morte concessione loculi.

Il castello di Spezzano e il Museo della Ceramica saranno aperti, come di consueto il sabato e domenica dalle ore 15-19, con ingresso libero e gratuito.

Martedì 15 agosto è prevista l’apertura straordinaria dalle ore 10.30 alle ore 20.00, con visite guidate gratuite alle ore 11.30, 15, 16.30 e 18, senza prenotazione, con ritrovo in corte.

In serata, nella corte del Castello, il Concerto di Ferragosto, nell’ambito della rassegna Note di Notte, alle ore 21.00, dedicato a Burt Bacharach, a cura dell’associazione Ami della Musica Nino Rota di Fiorano Modenese. Le canzoni famose del celebre musicista interpretate da Federica Grazia, voce solista con l’Ensemble Nino Rota, diretto da Adriano Taccini, arrangiamenti di Mirco Bondi.