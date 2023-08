Lavori per ripristinare l’impianto idrico ai Giardini Ducali di Modena

Ai Giardini Ducali di Modena sono iniziati nella mattinata di martedì 8 agosto i lavori per ripristinare l’impianto idrico a servizio della fontanella e dei bagni del parco.

L’intervento, coordinato dal Servizio di manutenzione urbana del Comune di Modena, si è reso necessario per risolvere una perdita d’acqua occulta, che aveva portato alla chiusura della fontanella, attraverso la sostituzione delle tubature che costituiscono l’impianto. Complessivamente, saranno posati circa trecento metri lineari di nuove tubazioni.

I lavori, realizzati nell’ambito dell’appalto per la manutenzione degli impianti irrigui, hanno preso il via con gli scavi necessari per scoprire il vecchio impianto e con il rifacimento di un pozzetto in cemento dove saranno collocati i contatori.

La conclusione dell’intervento, che non interferisce in nessun modo con la programmazione dei Giardini d’estate, è prevista entro la fine della settimana.