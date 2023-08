Bologna: attraversa i binari della stazione urlando frasi dall’intento suicida. Bloccato dalla Polfer

Nella serata del 7 agosto, un cittadino straniero si è presentato negli uffici del Settore Operativo della Polizia Ferroviaria di Bologna Centrale chiedendo informazioni. Mentre l’operatore forniva le indicazioni richieste, l’individuo, che stazionava di fronte al front office dell’ufficio, si è seduto sul bordo del marciapiede del primo binario con le gambe rivolte all’interno della sede ferroviaria.

Invitato a spostarsi dalla pericolosa posizione, lo straniero ha reagito violentemente aggredendo il personale di polizia, per poi fuggire di corsa attraversando i binari della stazione ed urlando frasi nelle quali preannunciava un intento suicida.

Gli agenti della Polizia Ferroviaria, dopo un immediato inseguimento tra i binari, hanno raggiunto l’uomo cercando di ricondurlo alla ragione, ma senza risultato. Considerato che l’individuo continuava nei suoi atteggiamenti aggressivi ed autolesionistici, minacciando di lanciarsi sui binari al sopraggiungere dei treni, mettendo in serio pericolo la propria ed altrui incolumità, gli operatori hanno deciso di ricorrere all’utilizzo del taser in dotazione per immobilizzare il soggetto.

Lo straniero, reso inoffensivo, è stato successivamente soccorso dallo stesso personale di polizia e, nel rispetto delle procedure previste, affidato a personale del locale 118 che lo ha trasportato per i necessari accertamenti presso il locale ospedale Maggiore dal quale è stato dimesso poche ore dopo senza aver riportato alcun danno fisico e dopo essere stato sottoposto anche a colloquio con uno psicologo.

Riaccompagnato presso gli uffici di polizia lo straniero è stato affidato al PRIS (Pronto Intervento Sociale) del Comune di Bologna, atteso il suo stato di indigenza.