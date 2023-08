175° Fiera di san Rocco a Spezzano dal 12 al 16 agosto

Tutto è pronto per l’evento clou dell’estate spezzanese: la ultracentenaria Fiera di san Rocco, che si svolgerà a Spezzano di Fiorano Modenese, da sabato 12 agosto a mercoledì 16 agosto (festa di san Rocco).

Cinque giorni di spettacoli, musica, buon cibo e tanto divertimento per le strade del centro di Spezzano, con una novità, una serata conclusiva speciale, sabato 2 settembre, dedicata ai Pink Floyd, in collaborazione con il Fiorano Cacio.

La 175° edizione della Fiera è organizzata, come ormai da 27 anni a questa parte, dall’associazione Fiera di San Rocco e Leongatto, con il sostegno del Comune di Fiorano Modenese e di diversi sponsor e con il supporto tecnico di GP Eventi.

Tutte le sere, dal 12 al 16 agosto, in piazza Falcone e Borsellino sarà possibile gustare le prelibatezze della tradizione gastronomica di strada italiane, preparate sul momento da colorati camioncini. Il 15 e il 16 agosto poi si aggiungerà, in via Fratelli Cervi, lo stand gastronomico con le specialità emiliane, gestito dal gruppo Alpini di Fiorano.

Il 15 e il 16 agosto saranno presenti le tradizionali bancarelle lungo via Statale, mentre in piazza Delle Rose l’AIFVS (Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada) allestirà un’attività didattica divertente rivolta ai bambini e ragazzi (3-13 anni): il tappetone stradale, con una strada completa di segnali. I visitatori lo percorreranno con bicicletta propria o fornita dallo staff ricevendo insegnamenti e sorprese.

E per il divertimento dei più giovani dall’11 al 21 agosto ci sarà anche il luna park nel piazzale del bocciodromo, ragione per cui il mercato settimanale di mercoledì 16 agosto sarà spostato in via Mondaini e in parte del parcheggio all’ingresso del bocciodromo.

Mercoledì 16 agosto, festa di san Rocco, alle ore 9.00, verrà celebrata la Santa Messa all’aperto presso l’oratorio dedicato al Santo, alla presenza delle autorità. Per tutto il giorno ci sarà il raduno delle 500 d’epoca, organizzato dal Gruppo Fiat 500 La Ciliegia di Marano sul Panaro.

Saranno presenti inoltre diverse associazioni di volontariato con i loro banchetti e stand informativi.

Nei quattro giorni di festa anche la mostra di due e quattro ruote d’epoca e l’esposizione dei pittori fioranesi sotto i portici di Casa Corsini.

Gli spettacoli dei cinque giorni di festa si terranno tutti sul palco allestito in piazza Falcone e Borsellino.

La Fiera sarà inaugurata, sabato 12 agosto, dalla serata tributo a Vasco Rossi, con la band tribute band di Vasco Rossi “Non siamo mica gli Americani” dalle ore 21.30.

Domenica 13 agosto la serata sarà dedicata ai ricordi. Alle 20.00, la presentazione del libro “Io vivo di inizi’ della spezzanese Nicoletta Magnani e, dalle 21.30, il varietà “Amarcord” condotto da Luigi Giuliani, con video e foto della Spezzano che fu. Ospiti della serata i Dam Acoustic Trio, il comico Maurizio Marinelli e il cabarettista ipnotizzatore Borsalino.

Lunedì 14 agosto, alle 21.00 Andrea Barbi presenta Riky Portera in concerto, storico chitarrista di Lucio Dalla e fondatore degli Stadio, che ha collaborato con tantissimi artisti Italiani, che ripercorrerà le tappe della sua straordinaria carriera. Aprirà la serata Enrico Benassi con la sua band, alle ore 20.30.

Martedì 15 agosto, dalle 21.30, torna “Andam a Vegg” lo spettacolo dei ricordi e del divertimento, con una puntata speciale in occasione del 50° appuntamento. Sul palco, insieme ai padroni di casa, raccontato come sempre da Giuliana Cuoghi, Donato Gualmini, Vincenzo Ingrami e Luigi Giuliani, il cantante Matteo Macchioni, l’attore comico Andrea Ferrari e Chico Laurenza.

Mercoledì 16 agosto, una serata dedicata agli anni ’60, con la “Little Tony family” sul palco dalle ore 21.30.

In occasione della Fiera di san Rocco, il 16 agosto, sarà aperto anche il Museo del Presepe Etnico di Spezzano (via Pio Donati 26), dalle ore 17 alle ore 22, con ingresso gratuito. Nelle giornate del 15 e 16 agosto verrà allestita in via Statale 24 una bancarella con vendita di oggetti in ceramica, il cui ricavato sarà devoluto al Museo.

La serata conclusiva della 175° edizione della Fiera sarà sabato 2 settembre con la serata dedicata alle canzoni più famose dei Pink Floyd. Luci, immagini e tanta musica in piazza Falcone e Borsellino dalle ore 21.30.

Per permettere lo svolgimento della manifestazione è prevista la chiusura stradale con divieto di transito (esclusi veicoli dei residenti, mezzi di soccorso e autorizzati dalla Polizia locale) su via Statale dalla rotatoria con via F.lli Cervi e via Matteotti fino altezza con via A. Cervi e via Nirano dalle ore 17.30 alle ore 0.30 nei pomeriggi e notti del 12, 13 e 14 agosto, con divieto di sosta con rimozione forzata negli stalli davanti a Casa Corsini.

Nelle giornate del 15 e 16 agosto invece la chiusura stradale e divieto di sosta riguarda via Statale dall’intersezione con via san Giovanni Evangelista a via Flumendosa intersezione con via del Crociale dalle ore 7.00 alle ore 0.30 del giorno successivo. Divieto di transito e sosta anche in piazza delle Rose e via Fratelli Cervi.

E’ prevista inoltre la chiusura la chiusura stradale con divieto di sosta e rimozione forzata in Largo Morandi (bocciodromo) dalle ore 15.00 del 9 agosto alle ore 14.00 del 22 agosto (montaggio e smontaggio luna park) e per entrambi i lati di via Mondaini e del parcheggio davanti all’ingresso del bocciodromo, tra via Mondaini e via Statale dalle ore 7.00 alle ore 14.00 del 16 agosto per lo svolgimento del mercato settimanale.

Per maggiori informazioni su modifiche alla viabilità, giorni ed orari, consultare il sito del Comune di Fiorano Modenese.