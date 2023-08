Pista ciclopedonale tra Castelnovo, Cogruzzo e Meletole: approvato il progetto esecutivo

Nella giunta del 4 agosto è stato approvato il progetto esecutivo (ultimo livello di progettazione) della pista ciclopedonale che collegherà in sicurezza la frazioni di Meletole e Cogruzzo con Castelnovo di Sotto. Entro fine anno saranno aggiudicati i lavori.

L’opera in questione è attesa da tempo dalla comunità castelnovese e riveste un’importante valenza sociale: avvicinare le frazioni al centro in totale sicurezza.

Si tratterà quindi di un’infrastruttura importante dal punto di vista ambientale, sociale, lavorativo (già oggi, su via Prato Bovino è frequente incrociare persone che, nelle ore di punta, percorrono la strada in quanto abitano nelle frazioni e lavorano nelle aziende presenti nella zona artigianale del paese). La pista servirà a mettere in sicurezza pedoni e ciclisti su questa strada di collegamento altamente trafficata.

Il totale del quadro economico dei lavori previsti ammonta a 1milione 900mila euro. Il progetto definitivo è stato approvato con una Delibera di Consiglio comunale, volta a dichiarare la pubblica utilità dell’opera, oltre alla sua indifferibilità e urgenza, nonché ad apporre il vincolo preordinato all’esproprio private interessate alla realizzazione dell’infrastruttura.

L’opera è finanziata per 444mila euro da contributi regionali, 156.000 euro da fondi comunali e 1.300.000 con mutuo ventennale a interessi zero con l’Istituto per il Credito Sportivo.