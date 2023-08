Gli orari degli uffici comunali formiginesi aperti ad agosto

Anche ad agosto i servizi comunali rimangono attivi.

Per tutto il mese lo sportello del cittadino resterà aperto fatta eccezione di sabato 12 e 19, lunedì 14, martedì 15 (ferragosto) e giovedì 24 agosto, in occasione delle celebrazioni del Patrono di Formigine. Nelle giornate di chiusura del 12, 14 e 19 l’Ufficio di stato civile resterà comunque aperto per denunce di nascita e morte (è possibile contattare il numero 328 1505300). Il 12 agosto l’Ufficio di polizia mortuaria risponderà al numero 346 1517145, mentre il 14 e 19 allo 059 416200. Gli sportelli Stranieri e Federconsumatori resteranno invece chiusi per tutto il mese.

La biblioteca Daria Bertolani Marchetti e la biblioteca ragazzi Matilda saranno chiuse dal 7 al 15 agosto e giovedì 24. Per il resto del mese, gli orari di apertura restano invariati: lunedì dalle 14.30 alle 19, dal mercoledì al venerdì dalle 9 alle 19 e sabato dalle 9 alle 18. Fino a venerdì 11 agosto, sotto il portico della biblioteca ragazzi resterà comunque aperto il box per la restituzione dei libri h 24. La sala prove musicali resterà accessibile su prenotazione negli orari di apertura della biblioteca.

Il centro per le famiglie Villa Bianchi di Casinalbo sarà chiuso dal 7 al 29 agosto, con riapertura il 30.

Il Museo del Castello sarà aperto fino al 20 agosto tutte le domeniche dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Dal 21 sarà poi visitabile il sabato e la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20. Aperture straordinarie giovedì 10 agosto dalle 17 alle 23.30 e martedì 15 agosto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20.